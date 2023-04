Perugia e Cosenza si annullano a vicenda Anche il Cittadella è coinvolto nella bagarre

A quattro giornate dalla fine, la Spal scivola al penultimo posto in classifica. Il quarto risultato utile consecutivo quindi non impedisce ai biancazzurri di perdere un’ulteriore posizione, e con un turno in meno a disposizione la strada che porta alla salvezza diventa sempre più ripida. Nonostante tutto, la zona playout resta ad un punto di distanza e la salvezza diretta a quattro lunghezze. Tutto quindi è ancora possibile, naturalmente a patto di battere il Perugia nello scontro diretto di domenica prossima. Partiamo da quello che accaduto venerdì sera a Reggio Calabria, dove il Brescia ha centrato una vittoria pesantissima (1-2 con reti di Mangraviti e Rodriguez). Le Rondinelle – reduci da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate – ora sono a braccetto col Perugia a 35 punti, e a +1 sulla Spal. Si può facilmente comprendere quindi quanto sia importante la gara col Grifo, che non va oltre lo 0-0 casalingo col Cosenza. A proposito, i calabresi (38 punti) staccano il Cittadella – sconfitto in casa dal Genoa – e in questo momento sarebbero salvi. Al Tombolato, il Grifone si impone di misura (0-1) con una rete di Gudmundsson nella ripresa, coi padroni di casa in inferiorità numerica. Il Cittadella quindi rimane inchiodato a 37 punti, risultando l’unica tra le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere a restare a bocca asciutta. Strappa un pareggio anche il fanalino Benevento, che si porta a 31 punti con possibilità di agganciare il treno playout comunque ridotte ai minimi termini. A Palermo i sanniti vanno sotto in seguito al gol di Sala, ma prima della mezz’ora Farias rimette il match in equilibrio realizzando il gol del definitivo 1-1. Non può considerarsi ancora tranquillo il Venezia (39 punti), che oggi alle 16,15 fa visita alla Ternana. s.m.