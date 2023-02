Pesistica cussina, scatta la stagione dopo il camp preparatorio

Inizia la stagione per la sezione pesistica del Cus Ferrara; dopo la partecipazione ad un camp di allenamento ospiti della Pesistica Pordenone, società di riferimento per la pesistica nel panorama nazionale, dove il tecnico Michele Venturella ha portato due atleti del settore giovanile Marco Barboni e Lorenzo di Camillo (già in selezione regionale e sul podio ai campionati giovanili), arrivano le prime gare. Verso fine mese a Castel Maggiore ci sarà il primo turno di qualifica ai campionati Italiani. Prima gara dell’anno con tanti debutti in casa Cus Ferrara: Massimo Gennari (senior) e Marco Zucchini (U.15), Nora Brondi (pre-agonista classe 2015) e Alice Bruttomesso (U.17). Alcuni atleti in attesa di debutto saranno invece pronti per la gara di marzo. Al termine della passata stagione il Cus è secondo nella classifica di società regionale.