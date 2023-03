Pgf, le atlete Silver sul podio Brilla l’attività giovanile

Nelle scorse settimane ottimo esordio stagionale nelle competizioni per tante giovani ginnaste della Palestra Ginnastica Ferrara. L’attività giovanile della Federginnastica è organizzata, oltre che per fasce di età, secondo livelli di capacità acquisite, in modo da favorire una sana competizione basata su un confronto quanto più omogeno che privilegi lo sviluppo dei ginnasti. Per questo, oltre all’attività definita Gold, dove troviamo il massimo dell’espressione tecnica, si svolge una intensissima attività “Silver”, a sua volta suddivisa in livelli da LE (il più avanzato) ad LA. L’11 febbraio a Formigine, nella prima prova del campionato regionale Silver LC, Alessia Lodi guadagna l’argento nella categoria Allieve 2. A Rimini, il 18 febbraio, le ginnaste impegnate nella prima prova regionale LB, hanno ottenuto ottimi risultati. Procedendo in ordine di età si sono registrati i seguenti podi e piazzamenti:

Allievi 2 – 15^ Sara Sanchez;

Allievi 3 – 5^ Bianca Saltarelli;

Allievi 4 – vittoria per Anna Zagagnoni, argento per Martina Mantovani e 4° posto per Sofia Cavallina

Junior 2 - vittoria di Aurora Bighi, argento per Maria Chiara Scapoli, 5^ Giorgia Malossi, 12^ Francesca Bonora e 13^ Viola Siriani;

Junior 3 – bronzo per Martina Iori, 4^ Giorgia Pavani, 6^ Melissa Marchini;

Senior 1 – argento per Eliana Argenio.