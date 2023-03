Pgf, prova positiva al Pala De Andrè

Seconda prova con partenza in salita, ma risolta ottimamente grazie al grande cuore dei suoi ginnasti, per la Palestra Ginnastica Ferrara nel campionato 2023 di A1 di Ginnastica Artistica maschile. A Ravenna, in un Pala De Andrè sold out e trasformato così in una calorosissima cornice festosa, i “palestrini” sapevano di dover soffrire, orfani della stella ucraina Illia Kovtun, assente per una sfortunata coincidenza del calendario che lo ha portato a Doha, in Qatar per la World Cup. E così è stato ma, una maiuscola prestazione “tutto cuore” ha consento alla compagine di strappare il decimo posto e un buon punteggio!

Ancora una volta il risultato arriva grazie ad una grande prova di squadra, una squadra questa volta costruita interamente tra le mura del Palagym “Orlando Polmonari” in tantissimi anni di sacrifici, alla quale si riaggregano, per sopperire all’assenza di Kovtun, anche il capitano della promozione in A1 Nico Olivieri, che l’anno scorso aveva virtualmente appeso il body al chiodo e, soprattutto, Filippo Rossi, che l’ultima apparizione sulla pedana della serie A l’aveva fatta nel 2018, ed era la pedana della cadetteria. Chiamati in causa dall’illustre assenza, i due hanno accettato una sfida incredibile, certo resa possibile dal fatto di essere sempre rimasti in forma (Rossi, ad esempio, è uno dei tecnici del gruppo ginnastica artistica “senior” che la Palestra Ginnastica Ferrara propone tra i suoi corsi di ginnastica) ma comunque dal sapore romantico e improbabile. Per entrambi l’obbiettivo è uno solo: fornire uno dei tre punteggi necessari alla squadra al Cavallo con Maniglie per non uscire completamente dai giochi di classifica. Risultato egregiamente centrato, con Olivieri che con 12,400 compie l’impresa di essere il migliore tre i palestrini e Rossi che con 11,750 coglie un risultato in media con quanto visto da tutti gli altri atleti impegnati nella prova. Il risultato finale è quindi una decima piazza (con 225,50 punti), che va a sommarsi all’incredibile punteggio della prima prova per un provvisorio ottavo posto in campionato (con 462,55 punti), a ridosso delle posizioni che contano e con ampio margine (12 punti) rispetto alle tre che in questo momento occupano la zona retrocessione. Ci si giocherà quindi tutto nella terza tappa ad Ancona il 5 e 6 maggio. (Foto Ferraro).