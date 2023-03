Pgf, stagione col botto con Marchi in azzurro

Partita alla grande la stagione giovanile di ginnastica artistica maschile per i portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara, partenza resa ancora più entusiasmante dalla convocazione del giovane Luca Marchi, assieme al tecnico Emanuele Menegozzo, all’allenamento collegiale del gruppo nazionale under 15 in corso di svolgimento a Milano e che proseguirà fino a domenica. A questo raduno sono chiamati i migliori 16 ginnasti nazionali di questa fascia di età e Luca risulta essere, tra l’altro, uno dei più giovani del gruppo. Quindi veramente un risultato di grande prestigio per il palestrino che avrà così modo di confrontarsi per tre giorni ad altissimo livello, accompagnato dai migliori tecnici della disciplina. Questa convocazione è frutto del duro lavoro svolto in questi anni e anche di una partenza di stagione sprint, nella quale la storica società ferrarese è stata protagonista anche organizzando la prima tappa del campionato regionale allievi Gold individuale e la prima tappa allievi Silver a squadre, il 25 febbraio appena trascorso proprio tra le mura amiche del Palagym “Orlando Polmonari”, la casa della associazione sportiva.

Nella prova Gold si registrano importantissimi risultati che andiamo a riassumere, in ordine per fasce d’età dai più piccoli ai più grandi:

• Allievi 1^fascia: podio tutto targato PGF con oro per Matteo Ticcò, argento per Ettore Malacarne e bronzo perJose Alberto Brina Kiokia;

• Allievi 2^fascia: secondo posto per Federico Fogli;

• Allievi 4^fascia: vince Andrea Bertasi, seguito dal compagno Francesco Bertarelli

• Allievi 5^fascia: secondo posto per Luca Marchi

La gara Silver prevedeva invece lo svolgimento a squadre e qui la formazione della Palestra Ginnastica Ferrara composta dai giovanissimi Marcello Bernardi, Edoardo Gessi, Diego Maro, Kevin Rimessi, si è aggiudicata il terzo posto tra gli LB.

Una partenza davvero sprint per questo settore che quindi fa ben sperare i tecnici Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo, Simone Sacchetti e Lorenza Lorja per il prosieguo primaverile, visti anche i tanti collegiali che il comitato regionale sta proponendo, anche a Ferrara.