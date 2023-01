Pianegonda: "Tassi Group, riscatta l’andata"

La Tassi Group ha ripreso a lavorare ieri pomeriggio dopo la vittoria esterna sul campo di Chieti, in quella che è la settimana di avvicinamento al derby emiliano-romagnolo di domenica alla Giuseppe Bondi Arena contro Rimini. In casa biancazzurra uno dei più in forma del momento è sicuramente il giovane playmaker Tommy Pianegonda, che nelle ultime uscite sta "carburando" guadagnandosi sempre più la fiducia di coach Leka, tant’è vero che a Chieti il baby regista ex Trapani è rimasto in campo ben 32 minuti. E in un periodo in cui il pari ruolo Bertetti sta vivendo una fase di alti e bassi, ecco che il pragmatismo con cui Pianegonda gestisce il ritmo nel playmaking al Kleb fa comodo eccome.

Tommy, a Chieti sono arrivati due punti fondamentali…

"Siamo sempre stati avanti nel punteggio pur non riuscendo a fare un break importante per allungare, in ogni caso il controllo del ritmo lo abbiamo avuto noi. Siamo rientrati aggressivi dall’intervallo non facendoci cogliere di sorpresa dal loro eventuale rientro, verso la fine abbiamo rischiato qualcosa ma la voglia di vincere era tanta".

Che significato ha questo successo?

"Vincere a Chieti non è facile, ma non ci siamo mai fatti prendere dal panico e questi due punti sono la dimostrazione di quanto il gruppo sia unito e compatto".

E’ d’accordo sul fatto che la partita con Pistoia vi abbia dato ancor più consapevolezza dei vostri mezzi?

"Certo, a fine partita nonostante avessimo perso eravamo molto motivati perché sapevamo che sarebbe bastato poco di più per portarla a casa. Ancora una volta ce la siamo giocata alla pari contro una big, e abbiamo approcciato alla trasferta di Chieti con uno spirito combattivo".

A gennaio si può già ipotecare la salvezza?

"Ora le partite cominciano a pesare parecchio, si delineano le classifiche e tutti daranno il massimo. Le gare con Rimini e Ravenna saranno fondamentali in ottica salvezza, vogliamo riscattare i due ko dell’andata in cui giocammo malissimo".

Per lei un periodo veramente brillante, è un punto di partenza?

"Spero di sì, sono molto felice di come sto giocando, ringrazio il coach per la fiducia ma un po’ del merito me lo prendo anche io, che mi sono fatto trovare pronto nel momento in cui ce n’era più bisogno. Sto cercando di limitare gli errori e di dare tutto in difesa".

Domenica arriverà Rimini, quale sarà la chiave della partita? "Loro sono una squadra che riesce a metterci in difficoltà sul piano fisico, hanno lunghi molto grossi e mettono tanta pressione sugli esterni. Mi aspetto una gara durissima, noi essendo davanti al nostro pubblico cercheremo di far meglio dell’andata, dovremo essere bravi a tenere il punteggio il più basso possibile".

CON RIMINI PALLA A DUE ALLE 17. La gara con Rimini avrà inizio un’ora prima del consueto orario della palla a due, ovvero alle 17. Il tutto per permettere la diretta televisiva sui canali in chiaro di Ms Channel.

Jacopo Cavallini