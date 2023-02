Piazzi, la bandiera sponsor del Kleb "Aiutiamo un patrimonio di Ferrara"

In campo è stato il regista e l’anima dell’Asa Argenta, arrivata tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila fino alla serie B1, disputando anche i playoff. Ma Paolo Piazzi, bandiera del basket argentano, è anche un imprenditore di successo, che assieme al padre ha avviato nel 2001 un’attività in proprio e che è entrato nel pool di sponsor del Kleb, con la prospettiva di rimanerci per più anni, e magari coinvolgere altri imprenditori.

Con la sua azienda Faro Srl, fondata assieme al padre 22 anni fa appunto, si occupa di manutenzioni autostradali in tutta Italia e il lavoro è tanto. "Abbiamo scelto di sponsorizzare il Kleb – racconta Piazzi – inizialmente con dei cartelloni al palasport, ci siamo avvicinati per il rapporto di amicizia che mi lega da tempo al presidente Marco Miozzi. Lo conoscevo da tempo, mi ha invitato a vedere qualche partita e mi sono appassionato, esortando altri imprenditori a venire a vedere questa squadra".

In campo che Tassi Group sta vedendo?

"Hanno disputato un girone di andata di alto livello, oltre le attese, ed ora qualcosa forse lo stanno pagando, ma vedo una squadra unita e che lotta, e questo è importante".

La sconfitta con Ravenna?

"E’ l’unico scivolone davvero grave di questo girone di ritorno. Una doccia fredda sul +13, quando avevano in mano la partita. Forse la paura, o la pressione di dover fare risultato, hanno pesato".

Un dato singolare: questa squadra ha vinto la metà delle partite contro formazioni di prima fascia, gare sulla carta proibitive. Soffre quando deve fare risultato ad ogni costo?

"Può essere, è successo anche a me una stagione ad Argenta in passato. Ma l’unica ricetta per gestire la pressione e l’ansia è la coesione, stare uniti. E io vedo un bel gruppo in campo".

Cosa intende fare per il Kleb, con la sua azienda?

"Vogliamo contribuire a rinvigorire un patrimonio di Ferrara facendo la nostra parte, con noi e con altri imprenditori che possono dare una mano. Collaboriamo già col Gruppo Gavio, proprietari del basket Tortona, e non dimentico il mio territorio, dato che aiutiamo la Cestistica Argenta e sono già ds in serie D nella squadra in cui sono nato. Però preciso anche che non ho tempo per un impegno diretto e quotidiano nella pallacanestro, il mio lavoro mi assorbe totalmente".

Il cammino della Tassi Group da qui alla fine della regular season per arrivare noni?

"Cerchiamo di vincere almeno tre partite da qui alla fine, il minimo sindacale per sperare di farcela. Altrimenti, nella poule salvezza i rischi aumentano".

TIFOSI IN PULLMAN.

Il gruppo Sesto Uomo ha ottenuto 50 biglietti a 12 euro per il settore ospiti del palasport di Forlì, Per informazioni contattare il numero 3486712787.

Mauro Paterlini