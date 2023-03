Pioggia di medaglie per i cussini nel circuito regionale in vasca a Carpi

Attività fisica per studenti universitari con ottima incidenza sul percorso formativo e personale, con anche brillanti i risultati agonistici.

Questa in estrema sintesi la traccia del percorso che il Cus Ferrara nuoto sta rivolgendo agli sportivi universitari.

Sport e Salute si conciliano presso l’impianto natatorio di Via Liuzzo, dove la squadra composta da 25 studenti universitari a conferma di un recente studio che indica come fare sport migliori l’andamento scolastico, hanno ottenuto nella seconda tappa del circuito regionale di nuoto, con eccellenti risultati sia individuali che nelle staffette. Domenica 12 Marzo presso la piscina Campedelli di Carpi, Sara Minel conquista 2 ori nella gara dei 50 Rana e nei 200 dorso, seguita dal compagno di squadra Matteo Grandi che sbaraglia la concorrenza vincendo i 50 Rana e i 50 Stile Libero.

Neppure il tempo di gioire per le vittorie che Nikolaj Ziza trionfa nella durissima gara dei 200 delfino, seguito a breve distanza dalla clamorosa vittoria Mauro Urso nei 200 Dorso. Anna Alessi in una gara da incorniciare cede di pochi decimi la vittoria e si “accontenta” della medaglia d’argento. Nella distanza dei 400 Stile libero doppietta cussina, oro per Christian Cornella e argento per Alessandro Tuccio. Francesco Manfredini e Federico Rossi reduci da una recente influenza si piazzano al terzo posto rispettivamente nella gara dei 50 Rana e 50 Stile Libero.

Da brivido la staffetta 4x50 stile libero mista che grazie a Francesco Manfredini, Matteo Grandi, Anna Alessi e Sara Minel conquista la prima posizione.