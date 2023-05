Pioggia di medaglie per il Centro Copparo

Pioggia di medaglie per le atlete del nuoto artistico del Centro Nuoto Copparo al prestigioso Trofeo Spring tenutosi a San Marino dal 22 al 24 aprile. In gara il programma Libero con 1200 atlete e 45 società provenienti da tutta Italia e divise nelle proprie Categorie di Agonismo e Propaganda. La prima giornata ha visto le ragazze ndel CNC in gara con i Duo dove nella Categoria Juniores Agonismo, Ludovica Mucchi e Alice Brunelli, salgono sul podio con il secondo posto e la medaglia di argento.

Sempre nei Duo ma nella Categoria Assolute Agonismo arrivano al secondo posto e prendono la medaglia di argento, Daria Cazzanti e Federica Di Tizio, mentre al terzo posto con la medaglia di bronzo, si piazzano Elena Poletti e Sofia Occhi con la riserva Lucrezia Breveglieri.

Ottimo risultato nei Duo della Categoria Esordienti A Agonismo, dove Alice Galli e Aida Manzoli si prendono il primo scalino del podio e la medaglia d’oro arrivando prime con notevole distacco. Mentre Vittoria Baiesi ed Emma Buzzoni alla loro prima esperienza nel Duo si piazzano al settimo posto su nove in gara. Nella seconda giornata in gara i Solo, nella Categoria Juniores Agonismo, Ludovica Mucchi sale sul secondo scalino del podio con la medaglia di argento mentre nella Categoria Assolute Agonismo, vede al terzo posto con la medaglia di bronzo Alice Brunelli. Il secondo posto e la medaglia di argento arrivano anche per Emma Temporin nella Categoria Ragazze Agonismo. Nella terza giornata in gara la Squadra ed il Libero Combinato, la Squadra Assoluta Agonismo del Centro Nuoto Copparo composta da Federica Di Tizio, Alice Brunelli, Ludovica Mucchi,Alice Torok, Shaila Guietti, Linda Zanellati, Emma Temporin, Catia Trapella e Daria Cazzanti arriva prima sul podio e conquista la medaglia d’oro.

La medaglia d’oro ed il primo posto arrivano anche nella Categoria Ragazze Agonismo, con il Libero Combinato composto da Federica DI Tizio, Daria Cazzanti, Alice Torok, Shaila Guietti, Lucrezia Breveglieri, Emma Temporin, Elena Poletti, Sofia Occhi e Catia Trapella.