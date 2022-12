"Più cinismo sotto porta, ma stiamo migliorando"

Daniele De Rossi, quanto fa male perdere una gara come questa?

"Tantissimo, a me e anche ai giocatori. Abbiamo racimolato appena un punto tra Modena, Palermo e Pisa: a pensarci c’è da diventare matti, ma il calcio è questo. A Parma abbiamo raccolto più di quello che avremmo meritato, ma siamo in credito con la fortuna. Adesso bisogna staccare la spina e poi lavorare forte dalla prima settimana di gennaio. Stiamo migliorando, ma portiamo a casa davvero pochi punti".

La squadra continua a segnare poco, è questo il problema principale?

"Bisogna fare meglio sotto porta, diventando più cinici. Ma più in generale dobbiamo organizzare meglio il gioco: non è un problema di reparto, infatti penso che i centrocampisti debbano riempire meglio l’area e naturalmente gli attaccanti devono fare gol".

Ha rinnovato la fiducia a Rabbi, lasciando nuovamente in panchina La Mantia...

"Non sono scaramantico: non penso che quando si vince non si debba cambiare in alcun caso, ma Simone aveva disputato una gran partita a Parma e possiede caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che mi hanno indotto a puntare su di lui. La Mantia resta un giocatore importante, però se opteremo per un assetto con una sola punta è evidente che per gli attaccanti ci sarà meno spazio".

Non pensa che la squadra possa essere più pericolosa con due punte?

"Riempiremmo meglio l’area, però dovremmo togliere qualcuno in mezzo al campo. Valzania per esempio ha fatto un lavoro incredibile, mentre Rabbi da unica punta aveva segnato, ma la rete è stata annullata per una questione di centimetri: non è importante il numero di punte in campo, ma quanti giocatori vanno in area di rigore".

Qual è il primo bilancio della sua gestione?

"Farlo a metà stagione è difficile, per me che sono arrivato a metà del girone di andata lo è ancora di più. È chiaro che il bilancio non è positivo: non posso accontentarmi dei punti che abbiamo".

Come spiega la differenza di approccio tra primo e secondo tempo?

"In realtà abbiamo subito un gol dopo un rimpallo con un tiro passato in mezzo alle gambe di Varnier, poi quel cartellino rosso subito prima della sostituzione di Murgia è stato una mazzata e in 10 è diventato tutto difficile".

Com’è possibile che un professionista esperto come Murgia commetta un’ingenuità tale?

"A volte la fatica gioca brutti scherzi, e Alessandro dà sempre tutto: forse dovevo sostituirlo prima, però prendere due cartellini gialli in quel modo significa non essere attenti".

Come giudica la prestazione di Prati?

"In questa squadra ci può stare: non è stato né il migliore né il peggiore in campo. Fa giocate poco appariscenti ma molto utili: è calato nella ripresa, ma ci sta che non abbia i 90 minuti nelle gambe".

Stefano Manfredini