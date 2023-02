Più intensità e verticalità a sprazzi Ma adesso la classifica fa paura

La Spal sprofonda negli inferi, e alla fine nel risultato e nelle modalità il debutto di Oddo mostra la solita Spal casalinga, che passa spesso in vantaggio presto e si fa poi raggiungere senza saper sfruttare la situazione. Cosa si è visto quindi di diverso? La parte "nuova" riguarda essenzialmente tre precise richieste dell’allenatore: più intensità, aggressività e verticalità. La Spal ha ripagato il terzo tecnico di stagione solo a sprazzi, concentrati in particolare nella mezza’ora iniziale: per il momento sotto il punto di vista della continuità in partita non si sono registrati progressi enormi. Però qualche risposta tecnica parziale si è avuta lo stesso. Oddo ha chiesto alla squadra di giocare diversamente.

Se De Rossi predicava comando del gioco con un palleggio insistito e svuotamento dell’area per gli inserimenti da dietro, il nuovo allenatore vuole alzare il baricentro. Quindi due punte nei pressi dell’area e un trequartista soltanto della qualità di Nainggolan, col medesimo 3-4 tra difesa e centrocampo, ma soprattutto un atteggiamento differente fin dai difensori. Invece di partenze insistite dal basso, si è notata più alternanza tra fraseggio e palla lunga, e anche nelle fasi di palleggio, più essenzialità e meno ghirigori. Poi ai difendenti invece di rinculare è stato domandato di accorciare in avanti anche a costo di accettare uno contro uno contro avversari più veloci, mentre i centrocampisti hanno accentuato il pressing. E proprio su una di queste situazioni la Spal è andata in gol, con Nainggolan a indurre in errore Canestrelli e andare poi in porta dopo recupero palla sulla trequarti avversaria, fino al tap in di La Mantia sulla respinta di Gomis. In linea generale, ci si riavvicina di più come atteggiamento al modo di giocare di Venturato, sulle cui richieste era stata costruito il mercato estivo.

Ma è anche chiaro che molto resta ancora da fare. Il ritorno alle due punte dal canto suo ha consentito di riempire più l’area nelle fasi in cui la Spal ha attaccato, ma ha anche tolto qualcosa quando è toccato al Como riversarsi in avanti.

C’è parecchio da lavorare e poco è il tempo a disposizione. A preoccupare molto ora sono classifica e calendario. La Spal è stata sorpassata dal Benevento, ha agganciato il Brescia in caduta libera, ma non vincendo mai ieri si è fatta staccare anche dal Perugia, vincente nel derby umbro con la Ternana al "Curi" 3-0. Insomma, biancazzurri in un mare di guai, rischiando di dover sperare solo nei playout, se riusciranno ad agganciarli. E davanti ci sono i confronti con le prime due, Genoa a Marassi e Frosinone al "Paolo Mazza". Il pericolo è chiaro: rimanere staccati sul fondo, con le ovvie conseguenze sul morale per una squadra che nelle ultime venti giornate, più di un intero girone quindi, ne ha vinte appena tre. Servirà una prodezza fuori ordinanza: è chiedere troppo?

Mauro Malaguti