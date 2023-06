Pizzeria Orsucci batte il San Giorgio nel big match

La Pizzeria Orsucci da Armando si aggiudica il big match del girone A contro il San Giorgio, rimane a punteggio pieno e ipoteca il primato. Pizzeria Orsucci avanti 2-0, Ardondi accorcia per il San Giorgio, poi 4-1; Mazzoni con 2 gol e 1 assist, per Chiarelli, riporta in parità il match ad inizio ripresa, ma la Pizzeria Orsucci allunga con 4 gol di fila. Tripletta di Maestri, doppietta di Rambaldi, 2 gol e 1 assit per Grazzi, gol e assist anche per Bianchini. Lo Sporting Malbo esce alla distanza e rifila un sonante 9-2 al Nightingale, poker di Reitano, doppietta di Marchiori, a segno anche Bellini, Dal Mas su punizione e capitan Bordasco con un perentorio colpo di testa su cross di Marchiori. Nel girone B il Basilico vince 14-0 contro la Siever, poker di Sisti, triplette di Mantovani e Fornaio, doppiette di Audino e Spettoli. Con 3 gol per tempo, la Longobarda si sbarazza, 6-0, dell’Asso di Cuori. Nel girone C dopo lo 0-0 all’intervallo, il Real di Mezzo buca il fortino del Panificio Porta Romana, ci pensa M. Letizia a sbloccarla con un diagonale imparabile, in seguito arrivano il 2-0 di G. Letizia ben smarcato da Nicastro, e il 3-0 di Chili con un destro da posizione centrale. Pronto riscatto della Baracca di Guendalo: sotto 0-1 al minuto 5, a segno S. Ferrando Colli per l’Amedeo Barber Shop, la Baracca di Guendalo va al riposo sul 2-1 e vince 4-1, doppietta di Fato, Crepaldi nel primo tempo e rete finale di Virgili, ben assistito da De Marchi. Nel girone D la sfida che si annunciava più combattuta ha tradito le attese, o meglio le ha tradite l’Osteria Strabassotti che, dopo il vantaggio iniziale a firma Becchetti, ha chiuso sotto 1-2 il primo tempo e poi è stata travolta dalla marea Exera, 8-2 il finale: tripletta di Faggioli, doppiette di Bassi e Rubini e rete di Bonazza; di Corazza il provvisorio 2-6 dell’steria Strabassotti. Il Tabacchi Levigatura Marmi chiude la prima frazione sul 2-0 e poi dilaga nella ripresa contro la Dynamo Nurse per il 10-0 finale. Il girone E è proprietà del Laudano e Misture, pronti via e 5-0 in 6 minuti all’Autofficina Lodi, poi 6-2 all’intervallo e 12-3 al termine della gara. Nel girone F era in programma lo scontro al vertice tra Virtus e Hotel Carlton:, il Carlton vince 3-2. Vittoria larga per 15-3 del Bar Nives sul Rapid Minatanti. Nel girone G dopo un primo tempo equilibrato, terminato 2-1, il Ristorantino Sidun vince 7-1 sull’Officina del Gelato. Riscatta il ko della giornata 1 anche l’IQX Betting, 8-4 al Despa City.