Playoff under 19, derby Sbf-Argenta

Grande appuntamento stasera alla Giuseppe Bondi Arena, quando Scuola Basket Ferrara e Cestistica Argenta si sfideranno in gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato Under 19 Gold. Un derby che riporta alla mente rivalità e incroci del passato, e che seppur giocato in ambito giovanile di sicuro non può passare inosservato. La Sbf del coach Mattia Campi, coadiuvato dal vice (e figlio d’arte) Edoardo Morea, ha chiuso la stagione regolare al quarto posto nel suo girone, con uno score di 13 vittorie e 9 sconfitte, piazzamento che è valso ai bianconeri l’ultimo posto disponibile per la post season. Su tutti spiccano i giovani Andrea Cazzanti e Carlo Buriani, aggregati anche al Kleb di coach Leka fino a un mese e mezzo fa. Avversaria di turno sarà la Cestistica Argenta, vera e propria schiacciasassi con 22 successi in 22 gare disputate, e formazione che mette a disposizione tanti dei suoi giovani anche alla prima squadra che milita nel campionato di Serie D. Palla a due alle 21.15 al palasport per il primo atto di una serie che proseguirà poi giovedì 20 aprile alle 20.30 sul parquet di Consandolo.

j.c.