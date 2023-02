Playout, si comincia il 25 maggio Ritorno l’1 giugno

Se il campionato finisse oggi, la Spal sarebbe retrocessa direttamente in serie C. I playout rischiano seriamente di diventare l’obiettivo della regular season di Dickmann e compagni, quindi vale la pena annotarsi le date comunicate ieri dall’Assemblea della Lega B. Come al solito, i playout si disputeranno tra la sedicesima e la diciassettesima in classifica con gare di andata e ritorno. L’andata naturalmente si giocherà nello stadio della squadra peggio classificata – nella fattispecie la quartultima – giovedì 25 maggio. Il ritorno invece è fissato per giovedì 1 giugno sul campo della quintultima. L’Assemblea ha deliberato anche le date di playoff, oltre a quella di inizio del torneo della prossima stagione prevista per il 19 agosto. Tornando ai playoff, il turno preliminare si disputerà in gara unica venerdì 26 maggio tra la sesta e la settima in classifica e sabato 27 maggio tra la quinta e l’ottava. Le semifinali – con gare di andata e ritorno – si giocheranno lunedì 29 maggio, martedì 30 maggio, venerdì 2 giugno e sabato 3 giugno. Infine, la finale che mette in palio il terzo posto in serie A si disputerà giovedì 8 giugno e domenica 11 giugno.

DAL CAMPO. L’allenamento a porte aperte piace ai tifosi spallini, che sono accorsi numerosi in via Copparo per assistere alla seduta. Mister Oddo può contare praticamente sulla rosa al completo, con l’eccezione dell’acciaccato Peda.

ARBITRO. L’incontro tra Genoa e Spal sarà diretto da Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Il fischietto salentino sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Politi, dal quarto uomo Galipò, dal Var Guida e dall’Avar Bindoni. Pezzuto ha arbitrato i biancazzurri otto volte, con un bilancio di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte. L’ultimo incrocio è relativo alla scorsa stagione, in occasione dello 0-0 casalingo col Cittadella.

s.m.