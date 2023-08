Poche le speranze in attesa del 29

Fra tre settimane, martedì 29 agosto, il Consiglio di Stato sarà chiamato ad esprimersi sui ricorsi di Reggina e Perugia che si oppongono ai verdetti emessi dal Tar del Lazio chiedendo la riammissione in serie B. La Spal invece in questo momento non ha diritto a presentare alcun ricorso in Consiglio di Stato. Questo non significa che il club biancazzurro sia definitivamente tagliato fuori dalla corsa alla cadetteria, ma senza dubbio la strada che porta alla ripescaggio è molto stretta. Anzi, è lecito affermare che le possibilità sono ridotte ai minimi termini. Ciò non toglie che la Spal non stia cercando di far valere i propri diritti nelle varie sedi, innanzitutto aspettando le motivazioni del Tar. Inoltre, la società di via Copparo ha effettuato una richiesta di autotutela alla Figc sulla graduatoria delle squadre aventi diritto alla riammissione in serie B. La risposta è attesa prima del Consiglio di Stato.