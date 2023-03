Podio di Cristina Vecchio nel lancio del peso

Si sono svolti ad Ancona i campionati italiani di atletica leggera Fisdir indoor, i campionati della federazione paralimpica riservata ad atleti con una disabilità intellettivo relazionale.

L’asd Format Ferrara ha partecipato con l’atleta Cristina Vecchio, l’atleta ferrarese si è confermata atleta di interesse nazionale, arrivando seconda nel lancio del peso con un ottimo 5.45 metri, prima di lei solamente l’inarrivabile Nicole Orlando. Oltre alla meritatissima medaglia d’argento nel lancio del peso, Cristina conquista anche il terzo posto nel triathlon. Alessandro Grande, presidente dell’asd Format è più che soddisfatto per Cristina, questi risultati aprono una finestra per poter partecipare agli Eurotrigames 2023 (giochi olimpici europei riservati ad atleti con sindrome di Down) che si terranno a Padova.