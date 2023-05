Podio ferrarese a Ivrea Bertoncelli guida il gruppo

Le atlete ferraresi protagoniste ai campionati italiani ed international race di canoa. Un 1° maggio in canoa, ad Ivrea, per il terzo ed ultimo giorno di gare con l’assegnazione dei titoli italiani assoluti di canoa slalom e kayak cross. Dopo due giorni di gare internazionali, valevoli come ultimo atto selettivo senior, junior e under 23. Lunedì 1° maggio lo Stadio della Canoa è stato il naturale palcoscenico della sfida italiana che ha visto più di cento atleti misurarsi tra le rapide della Dora Baltea. Titolo tricolore per Marta Bertoncelli che vince la serrata prova della canadese femminile in un podio tutto ferrarese. Un percorso pulito ed esente da penalità che le permette di fare la differenza su Elena Borghi (CC Carabinieri), seconda in 103.73 con un tocco di palina, e su Carolina Massarenti (CC Ivrea), bronzo in 113.93 appesantita da 4’ di penalità. Nella gara internazionale valida come 4^ ed ultima prova di selezione per la composizione della rappresentativa senior che prenderà parte alle prime tre tappe di Coppa del Mondo e ai Giochi Europei di Cracovia, ancore le atlete ferraresi protagoniste. È Francesca Malaguti ad indossare l’oro nella prova del K1 femminile. La ferrarese è l’unica a concludere la prova senza nessuna penalità. Sul podio con lei, la svizzera Marx Alena (99,80) e l’atleta del CS Carabinieri Marta Bertoncelli (102.09). La stessa Marta, dopo pochi minuti, ritorna in gara nella specialità del C1 imponendosi in 103.10.

Mario Tosatti