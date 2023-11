Podio in Belgio per i ragazzi centesi

Continuano a collezionare medaglie mondiali i ragazzi di Ritmo Danza, che stavolta erano impegnati in Belgio, con la coppia formata dalla centese Giulia Alberghini e Luca Benetti, che si laurea vice campione mondiale di danze standard nel settore giovanile e il duo formato dal centese Michele Bartolozzi con Rebecca Giannotti, che portano a casa il bronzo mondiale delle 10 danze. "Per noi è stata una bellissima esperienza, piena di emozioni partecipare al campionato del mondo a Malmedy – dice l’argento mondiale Giulia Alberghini che tra l’altro aveva appena conquistato il bronzo ai mondiali della 10 danze – Siamo riusciti a dare il meglio di noi grazie a i nostri maestri e soprattutto grazie ai nostri compagni, che ci hanno supportato in ogni nostro singolo turno". Ragazzi che fanno sventolare anche la bandiera polacca. E poi la parola alla medaglia di bronzo. "Siamo molto soddisfatti della nostra performance in gara e contenti dei miglioramenti ottenuti – dice il centese Michele Bartolozzi, reduce con la sua ballerina anche dal recente 4° posto dei mondiali dei balli standard – Ritorniamo in Italia con tanti nuovi obiettivi e ricchi di nuove esperienze". E la parola ai tecnici. "La Danza Sportiva ha trionfato – dicono Michela Natali e Simone Corvini – hanno vinto i valori dello sport e i ragazzi non si sono lasciati scappare anche la visita al Parlamento Europeo di Bruxelles, dove per la prima volta nella storia ha messo piede un’intera delegazione di danzatori che hanno così unito sport e cultura".

l. g.