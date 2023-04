Podio tricolore per Bisceglie Stacca il pass per gli Europei

E’ con Diego Bisceglie che Cento torna ai vertici mondiali delle competizioni, stavolta nel pattinaggio su rotelle. Anzi, per la prima volta nella storia del territorio centese. Il giovane 21enne infatti, fa parte del Pattinaggio Persicetano e in quartetto, con le bolognesi Giada Lorenzini, Valentina Lalanne e Ginevra Aiello, con il nome di Fly Roller Diamond, ha conquistato il 3° posto ai recenti Campionati Italiani di gruppi a Reggio Emilia, che gli è valso il pass per i prossimi campionati Europei a Oporto in Portogallo a maggio e per la Coppa del Mondo in Argentina a giugno. "Per come abbiamo sempre lavorato, il nostro percorso è stato di costante crescita e ci aspettavamo di salire sul podio – dice Diego Bisceglie –. Un ringraziamento va all’allenatore Daniele Ragazzi e al coreografo Filippo Lodi Forni. Sapevamo che il risultato era possibile ed ora andremo ad Europeo e Coppa del Mondo, due competizioni che ho già affrontato ma che quest’anno saranno rese più complicate dal cambio di regole per i punteggi che introduce una parte dall’aspetto più tecnico. Ci saranno i migliori del mondo ma si può puntare a un buon risultato". E il team è affiatato. "Il mio quartetto esiste da 8 anni e siamo ben collaudati – spiega – abbiamo già vinto la Coppa del mondo nel 2018, nel 2022 e l’europeo del 2019, più il 2° posto agli italiani del 2019 e il 3° a quelli del 2022. Pattino da 15 anni ormai, iniziando quando ne avevo appena 6 – racconta il talento centese –, il pattinaggio su rotelle non è certo uno sport comune e iniziai per caso perché in prima elementari c’erano i corsi di avviamento a Cento e un mio compagno di scuola mi convinse ad andare con lui. E’ stato amore e ho continuato fino ad oggi". Il plauso del Comune. "Siamo orgogliosi e contenti che il nome della nostra città sia portato in alto – dice il vicesindaco Vito Salatiello –. Soprattutto ringrazio Diego per la perseveranza nel praticare ad altissimi livelli una disciplina sportiva elegantissima e di grande lavoro, da esempio per tutti".

Laura Guerra