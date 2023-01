Podismo, domenica la seconda tappa

Si torna a correre per la seconda tappa del trofeo ‘otto comuni’. Domenica 15 gennaio in piazza Vittorio Veneto a Mezzogoro nel Comune di Codigoro, prosegue la 47^ edizione dello storico trofeo di corsa su strada a tappe, promossa e organizzata Uisp comitato di Ferrara. Il programma è consolidato e vede il ritrovo dei partecipanti dalle 8, mentre le partenze saranno differenziate per distanza e categoria, che sono per ogni singola tappa. I primi a partire alle 9.40 saranno quelli delle categorie primi passi, pulcini ed esordienti sulla distanza dei 500 metri, a seguire alle 9.50 quelli dei ragazzi e cadetti che correranno sui 1500 metri.

Al termine alle 10 la gara della categoria adulti femminili e maschili, che effettueranno un percorso su una distanza complessiva di 6 km. Questo si svilupperà nelle strade centrali del paese di Mezzogoro, effettuando la distanza complessiva in più giri e sarà interamente su strada. I primi verdetti del trofeo ‘otto comuni’ sono stati all’insegna dei giovani. Nella prima tappa di Migliaro, infatti, i vincitori negli assoluti delle categorie allievi sono stati Federico Zuffoli (Faro Formignana) e Melissa Pezzini (Pol. Centese), mentre tra gli adulti Mattia Bergossi (Proethics) e Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese).

Il calendario completo del trofeo ‘otto comuni’ proseguirà sempre nel mese di gennaio con altre due tappe: il 22 a Formignana ritrovo al centro sportivo, mentre il 29 a Jolanda di Savoia in via Togliatti davanti al bar ‘La Busa’, questa valida come gara jolly con i punti che varranno doppio.

La quinta e ultima tappa, invece, si terrà a Copparo nella piazza municipale il 2 febbraio, dove si svolgeranno le premiazioni finali del trofeo ‘otto comuni’. La storica manifestazione Uisp Ferrara è nata nel 1975 da un’idea dell’allora presidente del gruppo Oras Copparo Ivano Rossoni, che insieme all’amico Alberto Zanetti e Arci Uisp Ferrara, da allora ha proseguito divenendo un appuntamento fisso per molti podisti.

Mario Tosatti