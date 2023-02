Mesola

4

Placci Bubano

0

MESOLA: Calderoni, Malagutti, Vianello, Manari (89 Ranzato), Pittaluga (75’ Mazzocchi), Lucci, Berardi, Braghiroli (69’ Durante), Boscolozemelo (81’ De Giorgi), Mirontsev, Boscolo (67’ Ferro). A disp: Forza, Durante, Ranzato, Zanella, Granini, Marandella. All. Salvagno.

PLACCI BUBANO: Ciampone, Gentilini, Tedesco (78’ Durbiano) Ghini, Loreti, Mouharrar , Reda, Gurioli, Tumolo (72’ Bonora), Dalmonte (60’ Federici), De Martino (78’ Valli). A disp: Panizza, Hassan, Brunetto. All. Martini Manuel

Arbitro: Arrigoni (Ra). Ass. Muratori e Ballardini.

Reti: 18’ Manari, 57’ st. (R), 63’ st. Boscolozemelo 68’ Malagutti.

Note: Espulso Gurioli 76’ per fallo su Ferro a metà campo Ammoniti: Braghiroli, Tumolo, Gentilini, Manari, Pittaluga. Angoli 3 a 0 per il Mesola

Fanno un bel regalo di compleanno al proprio presidente Massimo Modena i ragazzi del Mesola: una sonante vittoria fra le mura di casa, la prima del girone di ritorno. Una gara a senso unico contro una formazione romagnola certamente non irresistibile. Dopo alcune azione offensive, il Mesola passa con Manari che su tiro di Pittaluga, al termine di un’azione molto articolata calcia da dentro l’area, Ciampone non trattiene e Manari, dall’interno dell’area piccola, ribadisce in porta prontamente. Allo scadere Calderoni disturbato perde palla, l’arbitro fischia il fallo sul portiere, Tumolo non sente segna un inutile gol che viene annullato, fra le proteste degli ospiti. Nella ripresa ancora i padroni di casa a governare il gioco, forse anche per una posizione più avanzata di Pittaluga, grazie al rientro della diga Manari, Al 13’ della ripresa Boscolozemelo è atterrato in piena area, l’arbitro indica il dischetto e lo stesso Boscolozemelo trasforma. Passano solo pochi minuti ancora il centravanti mesolano si invola verso la porta e con un bel tiro supera Ciampone. Il Mesola segna la quarta rete con Malagutti con un bel tiro dall’angolo.

cla.casta.