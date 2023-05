Poker Centese, lo spareggio è più vicino

Non è cambiato niente in testa alla classifica, tutte le prime della classe hanno vinto, quindi, tutto è rimandato all’ultima partita per le due battistrada Centese e Consandolo, mentre il Pontelagoscuro, complice la sconfitta del Galeazza, è matematicamente terzo, anche se con poche chance di promozione diretta, essendo staccato di tre lunghezze.

Non è quindi da escludere che si vada allo spareggio. Domenica prossima la Centese sarà a Funo, mentre il Consandolo cercherà tre punti a Conselice, già retrocessa ma niente affatto arrendevole. Ne sa qualcosa il Pontelagoscuro, che ha vinto solo di misura: due volte in vantaggio, con Piccinardi e Balboni, e due volte rimontato, alla fine ci ha pensato Farinelli a realizzare il gol da tre punti. "E’ stata una partita molto combattuta – tira un sospiro di sollievo il presidente biancazzurro Luca Popolo – il Conselice ha ribattuto colpo su colpo, alla fine però abbiamo vinto con merito. Domenica proveremo ad approfittare di un eventuale passo falso delle due battistrada".

L’impresa di giornata è della Centese, che ha vinto in rimonta il derby con il Galeazza, scontro diretto fondamentale per tentare la scalata alla Promozione. Davanti a un grande pubblico i biancocelesti hanno dovuto tirare fuori gli artigli, il Galeazza infatti era andato in vantaggio nel primo tempo. In tribuna serpeggiava un po’ di timore, ma le paure sono state fugate da una rimonta irresistibile. Dapprima Perelli su rigore ha pareggiato, poi i biancazzurri hanno dilagato con Cumano, Carpeggiani e Mantovani.

"Siamo andati sotto dopo un quarto d’ora – ricorda il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – siamo stati bravi a restare in partita, concentrati e determinati. Sono tre punti sudati ma anche meritati".

Il campionato è in equilibrio in testa, probabilmente il verdetto non arriverà neanche all’ultima giornata.

"Proprio così – puntualizza il nocchiero del mercato biancoceleste – adesso bisogna provare di andare a vincere a Funo e non sarà una passeggiata, per poi giocarci le nostre carte nello spareggio. Il Consandolo con ogni probabilità andrà a vincere a Conselice, ma attenzione a vendere la pelle dell’orso prima del tempo: il Funo contro di noi si gioca la salvezza attraverso i play out".

Il Consandolo ha vinto con il più classico dei risultati contro il già retrocesso Vaccolino. "Il risultato non è mai stato in discussione – dice il presidente rossoblù Luigi Maggi – abbiamo faticato più del previsto a far gol, fino al 15’ della ripresa eravamo 0-0". Riguardo al finale emozionante, "il Galeazza ci aveva illuso, ma siamo ancora lì, in corsa per un traguardo storico".

Franco Vanini