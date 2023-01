Poker della Centese, all’inseguimento dei primi due posti

Il 2023 si apre alla grande per la Centese, una vittoria dilagante a spese del Conselice per 4-0. Primo tempo di riscaldamento chiuso con una sola rete di vantaggio, con il gol del capitano Carpeggiani; nel secondo tempo la Centese è inarrestabile, con le reti ancora di Carpeggiani, Cioni, e Ganzaroli su azione spettacolare di Mantovani. Con i tre punti di domenica la squadra di "Briegel" Govoni sale a 31 punti in coabitazione con il Consandolo, dietro al Galeazza con 33 punti e alla capolista Pontelagoscuro a 39. I biancazzurri hanno diviso la posta con il Bondeno, ma va considerato che Luca Fantuzzi è stato costretto a inventarsi la formazione per le tante assenze. Il Bondeno finora è l’unica squadra ad aver sconfitto il Ponte, ma era la partita d’esordio del girone di andata. Chi ha fatto un passo indietro è il Consandolo: nelle ultime quattro partite del 2022 i rossoblù avevano raccolto altrettante vittorie, domenica e in casa i rossoblù sono stati costretti a dividere la posta con la FrugeSport. Ed è andata anche bene: fino all’88’ i romagnoli erano in vantaggio 2-1. "Eravamo partiti con il piede giusto – ricorda il presidente Luigi Maggi – dapprima sfiorando il vantaggio su punizione, che ha colpito l’incrocio dei pali e poi su punizione, entrambe calciate da Liri. La Fruges ha trovato il pari al 45’ su nostra indecisione difensiva e ribaltato il risultato in contropiede nella ripresa. Abbiamo avuto il merito di arrenderci mai, finché il lungo insistere ha portato al meritato pareggio del nuovo entrato Polastri, alla prima rete stagionale".