Poker di ori per il ’Beppe Mazza’: atleti di Pontelagoscuro protagonisti a Comacchio

Il Centro Canoa Beppe Mazza conquista un poker di titoli. Si è svolto domenica a Comacchio il campionato regionale aperto di fondo di canoa e paracanoa organizzato dal Canoa Club Comacchio, con molti atleti in acqua suddivisi per le rispettive categorie. Il Centro Canoa Beppe Mazza di Pontelagoscuro si è presentato all’appuntamento con sei atleti, che hanno ben figurato nella manifestazione, portando a casa ben quattro titoli regionali. Nel dettaglio di quest’ultimi, i primi due allori sono arrivati nella distanza dei 5000 metri, riservati agli agonisti. Nella categoria senior femminile Elena Pavani, infatti, ha conquistato l’oro e il titolo regionale staccando l’avversaria più prossima di ben tre minuti. A seguire, anche Marco Margotti sbaraglia la concorrenza, arrivando primo fra tutti i Master presenti, prendendosi oro e titolo nella sua categoria dei Master D maschili. Il Centro Canoa Beppe Mazza, inoltre, conquista medaglie anche nelle categorie giovanili. Sulla distanza dei 2000 metri, Marcello Margotti nella categoria Cadetti B maschile conclude in un’ottima quarta posizione che fa ben sperare per i prossimi impegni futuri. Successivamente, Marta Colombani nelle Cadette A femminile taglia il traguardo in prima posizione, ottenendo medaglia e titolo regionale. All’esordio sulla nuova distanza, l’equipaggio degli Allievi B formato da Aristian Copacean e Giacomo Festi conclude al primo posto la propria gara, aggiungendo un altro titolo a quelli già ottenuti. Più che soddisfatto il presidente Adriano Giglioli dei piazzamenti di tutti gli atleti, i quali, insieme ai tecnici societari, continueranno la propria preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali.