Poker di vittorie in Coppa Italia Aquile subito protagoniste

Continuano a mietere successi nel weekend lungo di aprile le Aquile, che dopo la vittoria nel campionato di 2° Divisione sui Grizzlies Roma di sabato, fanno l’en plein di successi anche nella Coppa Italia di flag disputata domenica a al Mike Wyatt Field. Quattro partite vinte su 4 disputate per la squadra di coach Golfieri che si presenta dunque da protagonista anche in questo campionato. Il più temuto era il primo incontro della giornata contro i Thunders Trento, un testa a testa che solo nel finale ha visto prevalere le Aquile per 38-27. In cabina di regia per gli estensi il quarterback Passera in prestito dai 65ers Arona con Bindini e Medini mattatori in attacco. Nel secondo incontro disputato con gli esordienti Roosters Romagna la squadra estense parte subito in quarta e in pochi minuti si porta avanti nel punteggio chiudendo l’incontro sul 54-6. Il terzo incontro della giornata contro gli Heroes Milano ha visto le Aquile faticare per gran parte del primo tempo contro una squadra brava ed ostica. Complice anche un po’ di stanchezza, solo verso l’half time le Aquile sono riuscite a scrollarsi di dosso l’avversario imponendosi poi nel finale con il punteggio di 42-27. A chiudere la giornata l’ampio successo contro un’altra squadra esordiente, i Wildcats Cremona battuti per 58-6 con ancora una volta tutti i giocatori estensi a ruotare in campo. E oggi le squadre di flag under 17 Aquile e Duchi saranno impegnate nel Bowl di Modena contro Vipers e Titans.