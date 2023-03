Poli trascina l’Accademia a Salsomaggiore

La scorsa settimana nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato è andata in scena la 2^ prova di qualificazione della zona 2 di spada maschile e femminile Cadetti e Giovani.

L’accademia Bernardi è rappresentata da un totale di 6 atleti: due di questi impegnati sia nella categoria under 17 che in quella under 20. Giovedì si danno battaglia, presso il “Palasport” di Salsomaggiore Terme i ragazzi della categoria Cadetti: gli alfieri ferraresi sono Pietro Baldazzi e Alessandro Poli.

Entrambi, dopo un girone condotto in modo magistrale, saltano la prima diretta di diritto accedendo al turno successivo che li vede vincere tutti e due in modo agevole approdando così nei primi 64. Il turno dei 32 è fatale per Baldazzi che, grazie comunque al buon risultato ottenuto alla prima prova, strappa il pass per la finale del campionato assoluti nazionali di categoria.

Inarrestabile invece la cavalcata di Alessandro Poli, che punto dopo punto impone la sua scherma ricca di fantasia, difficile da leggere per gli avversari e in continua evoluzione assalto dopo assalto macina vittorie. Approdato alla semifinale, dopo un avvio incerto, cambia marcia e rimontando un iniziale svantaggio di 7 stoccate chiude il match 15 a 14. La finale, a senso unico fin dalle prime battute, lo vede dominare il modenese Varone e regolare la partita in poco più di un tempo. Risultato eccezionale che a Ferrara mancava da troppo tempo.

Il maestro, Riccardo Schiavina, è sempre presente ed afferma, alla fine della competizione: "Un risultato che proietta Alessandro verso obiettivi a inizio stagione insperati, successo che è l’indice dell’impegno e della costanza che caratterizza anche gli altri ragazzi della Accademia Bernardi".

Il giorno successivo, ai già citati atleti estensi, si aggiungono, per la prova under 20, i compagni di squadra Francesco Biagini, Federico Giatti e Fabio Quartarone. Per tutti, i gironi non rappresentano difficoltà eccessive. Alessandro Poli, martoriato da un affaticamento subito il giorno prima e Biagini e Baldazzi lasciano la competizione prima di accedere nei migliori 64, Quartarone si ferma il turno successivo stoppato da un’unica stoccata accusata al minuto supplementare. Invece Federico Giatti, al termine della gara si classifica 15°, fermato dal lughese Francesco Segurini (3° alla fine della competizione).

Nel weekend di gara, in archivio con la prova della spada femminile, l’atleta Zakia Chraim, dopo un ottimo girone la vede sconfitta al primo turno di eliminazione diretta. Ma grazie alle classificazioni generali, l’accademia Bernardi potrà contare su Baldazzi e Poli qualificati alle finali assolute sia cadetti che giovani, alle quali si aggregherà anche Federico Giatti. Per Quartarone si aprono le porte delle finali Gold, Zakia Chraim rappresenterà Ferrara alle finali under 17 femminili.