Ponte raggiunto nel recupero Le rivali risalgono a meno 6

Piccolo passo falso del Ponte, la capolista si è fatta imbrigliare dal Santagata, squadra di centro classifica, che ha avuto il merito di non mollare mai, anche quando era sotto di un gol e in inferiorità numerica. Gli uomini di Fantuzzi avevano sbloccato il risultato al 70’, al 95’ hanno concesso un’opportunità e gli ospiti e non l’hanno sprecata: su un innocuo spiovente in area il portiere non trattiene, per l’attaccante ospite è un gioco insaccare. "Rimane il rammarico non aver gestito il vantaggio nel finale – commenta il presidente Luca Popolo – brucia prendere gol in quel modo. Abbiamo perso due punti dalle concorrenti Galeazza e Centese, ma c’è tutto il tempo per riprendere a correre e magari allungare il margine di vantaggio". Il Galeazza infatti si è sbarazzato del Conselice e la Centese nell’anticipo ha vinto con il più classico dei risultati sul Bondeno. "E’ un risultato che non fa una piega – dice Lorenzo Malaguti, direttore sportivo biancoceleste – oltre ai due gol messi a segno, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, colpito un palo e sbagliato altre occasioni da rete. Non è il caso di esaltarsi: non abbiamo ancora fatto niente, la ricorsa alla capolista prosegue, ragioniamo partita per partita".

La sorpresa di giornata è la sconfitta in riva al Primaro del Consandolo, ad opera del Basca. Non cerca alibi il presidente Luigi Maggi: "Siamo incappati in una giornata storta. Nel primo tempo il Basca non ha fatto un tiro in porta, se non un calcio d’angolo deviato nella nostra porta da un nostro difensore. Il raddoppio è stata una svista dell’arbitro: in contropiede non ha visto che il loro attaccante era in fuorigioco. Da salvare il gol della bandiera di Tirotta". Non ha brillato neanche il Berra, fermato in casa dalla Fruges, ora staccato di 10 punti dal Ponte e 4 dalla coppia Centese-Galeazza. In chiave salvezza passo falso di Vaccolino e Tresigallo, che hanno perso rispettivamente con Funo e Gallo, che così riscatta la sconfitta con la Centese nello scontro diretto per non retrocedere.

Franco Vanini