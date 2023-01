Pontelagoscuro all’esame Bondeno per continuare la fuga

La prima partita del girone di ritorno è all’insegna della sfida del Po tra il Pontelagoscuro e il Bondeno. Se si scorre la classifica il pronostico è favorevole per padroni di casa, ma la formazione matildea è l’unica ad essersi appesa alla cintura lo scalpo del Ponte, una sconfitta maturata nei minuti finali e poi reiterata in coppa (turno superato ai rigori). In entrambe le gare c’era lo zampino di Tommaso Panzavolta, attaccante che vanta 8 gol stagionali. "E’ una trasferta molto difficile, ma al contempo stimolante – afferma Panzavolta – Possiamo concedere il bis, d’altra parte siamo al completo, con il rientro di Freddi, per la prima volta quest’anno potrebbe anche vedersi il tridente, con il sottoscritto, Freddi e Vaccari". Il Ponte lamenta molte defezioni, ma non vuole alibi il presidente Luca Popolo: "Non ci attacchiamo alle assenze, andranno in campo comunque in undici. Sarà bello misurarsi ancora con la squadra del direttore sportivo Antonio Alberani, con il quale abbiamo vissute tante sfide quando era a Porotto". Promette gol e spettacolo la sfida a Consandolo tra gli uomini di Andrea Dirani e la Fruges. Negli ultimi due confronti, la scorsa primavera nell’ultima di ritorno e poi all’andata, furono altrettanti pareggi, ma con una differenza. "La Fruges è più debole dell’anno scorso – evidenzia il presidente del Consandolo, Luigi Maggi – Va però evidenziato che nell’ultima partita prima della sosta era in ripresa; noi abbiamo fatto anche meglio: nelle ultime quattro partite abbiamo totalizzato altrettante vittorie. Il rammarico è la trasferta a Galeazza, dove abbiamo raccolto solo un punto per un rigore assurdo".