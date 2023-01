Pontelagoscuro col Santagata Le inseguitrici non possono fallire

Calendario favorevole per il Pontelagoscuro, la capolista riceve il Santagata, insidiosa formazione di centro classifica. Entrambe sono reduci da una vittoria: gli ospiti con la Fly e la capolista con il Conselice. Il poker inflitto ai romagnoli ha permesso un ulteriore balzo in avanti agli uomini di Luca Fantuzzi, che possono gestire un vantaggio importante. Spera in un passo falso dei biancazzurri il terzetto delle inseguitrici: il Galeazza, che ospita proprio il Conselice; il Consandolo, che riceve il Basca che ha appena cambiato allenatore, e la Centese, che nell’anticipo contro il quotato Bondeno si è imposta ieri per 2-0. Spera di accorciare le distanze dalle big anche il Berra, che se la vedrà in riva al Po con la Fruges. "Non sarà una passeggiata – è il timore manifestato da Diego Grassi, allenatore rossoblù – Dopo una partenza con il freno a mano tirato, ha richiamato l’allenatore che aveva portato i romagnoli ai play off l’anno scorso ed è corso ai ripari sul mercato. Ha trovato il suo equilibrio ed è molto pericolosa. Oltre tutto siamo a ranghi ridotti a centrocampo, con l’indisponibilità di Bertasi, Ferrara e Guariento. Non mi fascio la testa, andrà comunque in campo una squadra competitiva. Veniamo da una striscia di tre vittorie consecutive e vogliamo dare continuità". Nella bagarre per non retrocedere è scontro diretto a Tresigallo, dove cala il Gallo: i verdeoro sono reduci dalla vittoria a San Giorgio di Piano con il Basca, costata la panchina a mister Mottola, mentre i galletti sono stati sconfitti a domicilio dalla Centese.