Vuole tornare ad allungare il margine di vantaggio il Pontelagoscuro. La capolista si è inceppata in riva al Po, dove è stata fermata a domicilio dal Santagata, ma bisogna considerare che la vittoria era in ghiaccio a una manciata di minuti dalla fine e poi buttata al vento per una papera di Macchi. I biancazzurri saranno in Romagna, contro la Fruges, non proprio una passeggiata. "Affrontiamo in trasferta una squadra pericolosa – afferma il presidente Luca Popolo – Non dimentichiamo che l’anno scorso si è piazzata al secondo posto; quest’anno era partita male, ma dopo i correttivi sta risalendo in classifica. Dopo questa premessa, sia chiaro che andiamo in Romagna per vincere e riscattare il pareggio interno con il Santagata". In settimana il presidente della Centese Alberto Fava ha detto che i giochi sono tutt’altro che chiusi e che lo scontro diretto per la promozione potrebbe essere con il Galeazza. "E’ vero che il campionato è ancora aperto, ci sono dodici partite da giocare ed è bellissimo gareggiare per la promozione, un risultato che sarebbe storico. Ma dobbiamo tornare quelli di prima".

E a proposito di Centese, i biancocelesti affronteranno la trasferta più lunga, a Vaccolino, ma anche la trasferta più semplice, con il fanalino di coda comacchiese con un piede e mezzo in Seconda categoria. Vita dura aspetta anche il Consandolo: in settimana si è leccato le ferite dopo il ko interno con il Basca, troverà pane duro a Santagata. Si prospetta equilibrata la gara in programma a Bondeno, che ospita il quotato Berra. In chiave salvezza il Tresigallo cerca punti a Sant’Antonio, nel Bolognese, contro il Fly.