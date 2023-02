Negli anticipi di ieri sono scese in campo le due regine del campionato, ed entrambe hanno vinto: la Centese sul Santagata e il Pontelagoscuro sul Sant’Antonio. A Cento è stato un monologo della squadra guidata da "Briegel" Govoni, che sblocca al 21’ del primo tempo con un bel tiro al volo di Cioni. Nella prima frazione da segnalare altre due opportunità: la prima con Carpeggiani, una deviazione da sotto misura su cross di Finessi, fuori di poco; la seconda un diagonale di Mantovani appena dentro l’area che meritava miglior fortuna. Nel secondo tempo la Centese accusa una flessione, soprattutto a centrocampo, ma riesce a controllare la gara senza particolari patemi. Vince con due gol di scarto la capolista Pontelagoscuro con i bolognesi della Fly. Capolista sempre con il pallino del gioco, ma senza costrutto fino al 35’, quando Cavallini imbecca Berto, il rientrante goleador salta l’avversario e calcia dal limite, la parabola è deviata da un difensore, che spiazza il portiere. Nel secondo tempo lo spartito non cambia, all’88’ arriva il meritato raddoppio: Farinelli raccoglie un traversone di Parpolov ed è steso in area: rigore. Sul dischetto va Berto e spiazza il portiere.