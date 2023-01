Pontelagoscuro lanciatissimo, torna a più otto Alle sue spalle Centese, Galeazza e Consandolo

Non ha riservato sorprese il testa coda tra Vaccolino e Pontelagoscuro, con gli ospiti che hanno calato il poker. Il successo esterno consente alla capolista di allungare sulle rivali e portare a 8 il vantaggio, margine che si era ridotto nel turno precedente per il pareggio interno con il Bondeno. La novità è il pareggio del Galeazza in casa con il Funo, un passo falso del quale hanno approfittato il Consandolo e la Centese: la prima espugnando Bondeno, la seconda con il colpaccio a Gallo. Aveva ragione alla vigilia il direttore sportivo degli amaranto Alessandro Bolzonaro a temere i biancocelesti, che si sono imposti 3-1. Ma non è stata una passeggiata: "Il Gallo ci ha reso la vita difficile – commenta il presidente della Centese, Lorenzo Malaguti – Dopo aver sbloccato il risultato, la formazione di casa ha pareggiato su un errore del nostro portiere. Nel secondo tempo siamo tornati in vantaggio su rigore, abbiamo retto sulla loro reazione e trovato il terzo gol nel finale, ancora su rigore". Avete raggiunto il Galeazza, fermato a domicilio dal Funo...

"Attenzione, perché il Funo è una squadra ostica. Ci hanno criticato molto quando siamo stati noi a pareggiare con loro, ma i fatti ci stanno dando ragione. Per il momento non guardiamo la classifica, viviamo alla giornata. I 7 gol in due partite? Siamo partiti bene, ma anche all’andata avevamo fatto 6 punti e 7 gol in due partite". A Pontelagoscuro hanno messo in ghiaccio lo spumante. "Abbiamo ampliato il margine di vantaggio e sono calate le partite da disputare: siamo molto soddisfatti – esulta il presidente Luca Popolo – A Vaccolino abbiamo vinto 4-0, però in realtà la partita è stata più combattuta di quello che dice il risultato. Siamo altresì contenti perché ha fatto gol Edoardo Mazzoni, il nuovo acquisto arrivato dalla Portuense, che comincia a inserirsi nei meccanismi di gioco di mister Fantuzzi. Più possano le giornate e più ci crediamo". Dietro alla capolista Pontelagoscuro si è formato un terzetto, formato da Galeazza, Consandolo e Centese; alle loro spalle il Berra, fermato in Romagna dal Conselice, che nel turno precedente aveva subito 4 gol a Cento.

Franco Vanini