Pontelagoscuro lanciato, ma le rivali si rafforzano

Si è laureato campione d’inverno con due giornate di anticipo campione d’inverno, il Pontelagoscuro punta a ripercorrere le orme della X Martiri verso la storica promozione. Al giro di boa i biancazzurri hanno totalizzato 38 punti, 8 di vantaggio sulle inseguitrici Galeazza e Consandolo e 10 di margine su Centese e Berra. Tutte le big del girone però hanno operato sul mercato: la Centese si è rafforzata con il centrocampista Andrea Sassu, che vanta trascorsi in Eccellenza nel Sant’Agostino; il Berra con il regista Dennis Ferrara (ex Copparese, Portuense e Mesola); il Galeazza con Slimani, ex ramarro e Gallo; il Consandolo con l’attaccante della Portuense Colombani. Il Ponte non è stato a guardare, ha preso i centrocampisti Edoardo Mazzoni della Portuense e Massimo Tunno dal Sant’Agostino. Hanno salutato la compagnia Cesari, De Marco, Iannini e, dal mese di febbraio, Fabris. Il presidente Luca Popolo è uno specialista in promozioni: da giocatore ne ha totalizzate ben sette, tra Copparese, Giacomense e Pontelagoscuro. "E’ stato il mio ultimo anno da giocatore, avevo 42 anni. Quell’anno a Ponte ricoprivo il doppio ruolo di giocatore e direttore sportivo, con Fantuzzi giocatore. So per esperienza che vincere i campionati è bellissimo ma serve determinazione e saper lottare su tempi lunghi. I presupposti per una stagione importante ci sono: mai il Pontelagoscuro aveva finito il girone d’andata in testa. Ci godiamo il momento, ragioniamo partita per partita, ma la strada è ancora lunga".