Pontelagoscuro perde colpi e la Centese vola a +4

Altro scossone in testa alla classifica di Prima categoria. La Centese ha difeso con successo il primato a San Giorgio di Piano, ma quanta fatica con il Basca. I bolognesi si erano portati in vantaggio, ma nella ripresa gli uomini di "Briegel" Govoni erano riusciti a ribaltare il risultato. Se a questo aggiungiamo che il Pontelagoscuro non è andato al di là di un pareggio a Molinella, il vantaggio dei biancocelesti sui rivali in due giornate è passato da due a quattro punti. Il Ponte non vince dall’11 febbraio, inoltre nelle ultime tre partite ha portato a casa solo due punti: una sconfitta con il Basca e un pareggio con il Consandolo e il Molinella. Non cerca alibi il presidente biancazzurro Luca Popolo: "E’ stata una partita equilibrata, ma siamo vivi. Molinella è un campo ostico per tutti, siamo sempre stati in partita, ad ogni modo il risultato è giusto".

La Centese ha messo la freccia… "Viene da sette vittorie consecutive, complimenti a loro, ma non è finita, ci sono ancora sette partite da disputare. Ce la giocheremo fino alla fine. Ci credo, vedo la squadra in crescita".

E a proposito di Centese, ecco la disamina del direttore sportivo Lorenzo Malaguti: "Abbiamo vinto in rimonta il derby con il Basca, che ci ha messo in seria difficoltà. Siamo stati bravi a restare in partita una volta in svantaggio e a ribaltare il risultato nel secondo tempo. Abbiamo tremato quando a un quarto d’ora dalla fine il Basca ha avuto un calcio di rigore, per fortuna finito sulla traversa". I punti di vantaggio sono saliti a quattro: "Dobbiamo stare sul pezzo, domenica prossima a Cento arriva il Consandolo per lo scontro diretto e non avremo Carpeggiani; il nostro capitano infatti ha ricevuto la quarta ammonizione e salterà il big match. Sarà l’occasione per Pirreca o Ganzaroli di mettersi in evidenza".

La giornata è stata un trionfo per il Consandolo: "Abbiamo vinto con largo margine sul Tresigallo e ridotto il divario dal Ponte – afferma il presidente rossoblù Luigi Maggi – Ricordo che solo un mese fa eravamo sotto di otto punti e ora solo di un punto.

Hanno perso contatto inoltre il Galeazza e il Berra. E domenica c’è lo scontro diretto con la Centese. A Consandolo contro di loro avevamo vinto 3-1, proveremo a concedere il bis. Il mio allenatore (Andrea Dirani, ndr) è convinto di aver trovato le contromisure, limitando il gioco aereo e facendo attenzione ai calci piazzati".

Franco Vanini