Pontelagoscuro sconfitto in casa Galeazza va avanti

ACD PONTELAGOSCURO: Macchi, Ghali, Parpolov (80’ Artioli), Buttini (105’ Roccati), Covezzi, Madkhour (80’ Mazzoni), Berto, Cavallini (85’ Olivo), Farinelli, Balboni, Tatani (85’ Piccinardi). A disposizione: Maghini, Vicentini, Tunno, Marchi. All. Fantuzzi

GALEAZZA: Xhoxha, Corelli (88’ Bahyaqui,), Minutolo, Zuari (80’ Pavesi), Zingaro (57’ Azzouzi), Zanga, Govoni, Golinelli (62’ Vaccari), Skabar, Melloni, Ragazzi (72’ Darraji). A diposizione: Casari, Guerzoni, Abruzzese, Bompani. All.: Bolognesi

Arbitro: Simone Clemente della sezione di Ravenna

Marcatori: 35’ p.t. Balboni (P), 91’ s.t. rig. Darraji (G), 117’ s.t.sup. Darraji (G)

Note: espulso 96’ Berto (P), ammoniti al 14’ Balboni (P), 52’ Covezzi (P), 59’ Ghali (P), 72’ Skabar (G), 77’ Madkhour (P), 85’ Farinelli (P), 92’ Darraji (G), 120’ Melloni (G)

Nella prima partita valida per i play off del campionato di prima categoria girone F, il Pontelagoscuro passa in vantaggio, poi subisce il pareggio su rigore nel recupero del secondo tempo e la seconda rete a pochi minuti dal termine dei supplementari. Rabbia, nervosismo e proteste finali dei bianco azzurri nei confronti del direttore di gara. La cronaca. Gli ospiti più aggressivi nei primi minuti di gioco. Occasione per il Pontelagoscuro. Vantaggio dei padroni di casa. Al 35’ Madkhour per capitan Balboni tiro da fuori area che supera il portiere. Il Galeazza prova a reagire al 41’ Govoni per Ragazzi, conclusione parata a terra da Macchi. Nella ripresa occasione Galeazza. Al 54’ ancora il Galeazza tiro di Golinelli para Macchi. Al 68’ il Galeazza con Govoni diagonale in area che colpisce il palo. Al 91’ fallo di mano in area di Farinelli, calcio di rigore per il Galeazza, sul dischetto Darraji che realizza il pareggio. Si va ai supplementari. Al 117’ la svolta della partita, calcio di punizione fuori area preciso di Darraji che supera Macchi. Il Galeazza vince e passa al secondo turno playoff.

Mario Tosatti