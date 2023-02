Secondo passo falso di fila per il Pontelagoscuro: se nel turno precedente era stato un pareggio rocambolesco acciuffato in extremis dal Santagata a costringere la capolista a dividere la posta, ieri è andata anche peggio. In Romagna infatti la Fruges castiga gli uomini di Luca Fantuzzi con il più classico dei risultati, un ko che però va oltre i demeriti dei biancazzurri, ma che piega per la prima volta nel 2023 il Ponte, che non perdeva dalla prima partita di campionato con il Bondeno. Non ha steccato invece la Centese, in serie positiva dall’inizio dell’anno, che si porta a 40 punti, a sole tre lunghezze dalla capolista: in due partite i biancocelesti hanno guadagnato la bellezza di cinque punti ai rivali. La Centese si scrolla di dosso anche l’abbraccio non gradito del Galeazza, costretto al pari a Gallo, che ha cantato due volte. Da segnalare il poker rifilato in trasferta al Santagata, che si presentava al confronto forte del pareggio raccolto in riva al Po con il Ponte. I rossoblù riscattano così il ko interno del turno precedente e tallonano il Galeazza. Bene anche il Berra, che si impone a Bondeno e rientra nell’ultimo posto libero della fascia play off. Nella lotta per non retrocedere colpo grosso del Tresigallo, che espugna Sant’Antonio. Non fa drammi il presidente del Ponte, Luca Popolo: "Paradossalmente abbiamo giocato la miglior partita del 2023, il risultato è bugiardo. Abbiamo dominato per tutti i 90’, siamo andati sotto per un gol rocambolesco e poi subìto il raddoppio Fruges al 93’, in contropiede. In mezzo ci sono occasioni a ripetizione sbagliate di poco, due pali e un’espulsione ingiusta di Tummo al 10’ del secondo tempo". E conclude: "Nonostante il risultato ci condanni, sono contento della prestazione. Se giocheremo con lo stesso atteggiamento potremo riprendere a correre. Abbiamo reso involontariamente il campionato più divertente".

f.v.