Pontelagoscuro, vittoria di rigore Farinelli stende il Berra a domicilio

: Benini, Pavani (60’ Benetti), Boselli, Tosi Federico, Monti, Ferrara, Villani, Bertasi, Astolfi, Chendi (50’ Vagni), Marabini. A disp. Franciosi, Forlani, Marzola, Tosi Filippo. All. Grassi.

PONTELAGOSCURO: Maghini, Salmi, Artioli, Roccati, Parpalov, Madkour, Cavallini, Mazzoni (75’ Vicentini), Farinelli (80’ Tunno), Balboni (65’ Piccinardi), Berto. All. Fantuzzi.

Arbitro: Durim Xhafa di Ravenna

Marcatore: 6’ (rig.) Farinelli

Note: espulso al 93’ Piccinardi. Ammoniti Mazzoni, Artioli, Balboni, Ferrara, Tosi Federico, Cavallini, Tunno, Benetti.

Vittoria di rigore per il Pontelagoscuro, che espugna Berra al termine di una partita equilibrata e molto combattuta, giocata ad alto ritmo. Parte forte la formazione ospite, che va vicino al vantaggio al 3’ con Farinelli, un tiro da distanza ravvicinata a colpo sicuro respinto con un grande intervento da Benini. E’ l’avvisaglia del gol, che arriva a stretto giro di posta: Monti atterra Farinelli in area e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va lo stesso Farinelli e trasforma.

Di qui in avanti regna l’equilibrio ma nessun’altra azione da rete. Nella ripresa il Berra si rende pericoloso al 6’: Villani salta Salmi, si accentra e lascia partire un bel tiro dalla media distanza cui risponde presente Maghini.

Al 70’ Boselli conquista il fondo, cross sul secondo palo, raccoglie di testa Astolfi, Benini para. Va dunque al Ponte l’atteso scontro diretto per le prime posizioni: per il Berra è il terzo ko nel giro di poche settimane, per gli uomini di Luca Fantuzzi è il ritorno alla vittoria contro una diretta concorrente, in attesa del big match in programma a Cento oggi, tra la capolista e il Consandolo terzo in classifica.

Franco Vanini