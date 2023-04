Porta mai inviolata nelle ultime undici gare E si segna col contagocce

Se l’unico tiro in porta della partita della Spal arriva al quarto minuto su calcio di rigore, è evidente che per fare bottino pieno sia indispensabile mantenere la porta inviolata. La squadra di Oddo ci era riuscita – non senza un pizzico di fortuna – fino all’84’, ma quando per oltre mezz’ora si rinuncia completamente ad uscire dal guscio si può solo sperare in un miracolo. Il problema è che per definizione si verifica soltanto in rarissime occasioni, e già in un paio di circostanze nel corso della stagione i biancazzurri sono riusciti ad uscire indenni da veri e proprio tiri al bersaglio. Era accaduto a Parma e a Reggio Calabria, rispettivamente nell’ultima trasferta del girone di andata e nella prima del ritorno. Quelle sono state anche le ultime due gare che la Spal è riuscita a concludere senza reti al passivo. Dopo la partita del Granillo, Dickmann e compagni hanno subito almeno un gol per 11 incontri di fila. Ed è chiaro che se questa fragilità difensiva (20 reti incassate nelle ultime 11 giornate) si abbina ad una sterilità offensiva sconcertante la retrocessione è la conseguenza quasi inevitabile. Da questo punto di vista, è abbastanza incredibile l’inversione di tendenza del Cosenza, che lo scorso ottobre al Mazza rimediò una ‘manita’ che pareva dimostrare la netta superiorità della Spal nei confronti dei calabresi. Invece, nel momento più delicato della stagione i Lupi hanno registrato una difesa che in precedenza era un colabrodo. E nelle ultime tre gare hanno conquistato nove punti realizzando appena tre reti.

Naturalmente mantenendo sempre la porta inviolata. Una squadra con lacune incolmabili come la Spal però avrebbe dovuto trovare un punto di equilibrio sostenibile, e non rintanarsi nella propria metà campo alzando le barricate le rare volte in cui passa in vantaggio. Già nel giorno del suo debutto sulla panchina biancazzurra mister Oddo era rimasto scottato, vedendo il Como pareggiare i conti dopo il gol a freddo di La Mantia. Con la Ternana è accaduto di nuovo: questa Spal non ha imparato la lezione, e perseverando negli errori si retrocede in serie C.

Stefano Manfredini