Portuense ad alto rischio in casa con il Reno

Partita ad alto rischio per la Portuense, che nella prima partita del girone di ritorno riceve (ore 14.30) il Reno di Filippi e Ricci Maccarini, i grandi ex. A Sant’Alberto fu una partita molto combattuta, terminata 1-1 con gol proprio dell’ex Filippi e di Pierfederici, ma con un errore dal dischetto di Colombani. Rispetto alla partita d’esordio in campionato il Reno ha fatto passi da gigante, ricopre le posizioni di vertice mentre la Portuense galleggia vicino alla zona play out. Intanto Del Mastio può sorridere, può giovarsi del recupero di Pierfederici (foto) e Sorghini e dei nuovi acquisti Laghi, Scaglione, Vitali, Bolognesi, Piovaccari e Mehdi. L’Argentana a Migliarino se la vedrà con il Faenza dopo diverse operazioni di mercato. Se n’è andato Ferri, al suo posto ecco Colantuono, punta centrale del 2022 prelevato dalla Cavese. Non sarà della partita lo squalificato Hagi. Trasferta a Castenaso contro l’Atletico per il Mesola, che recupera gran parte degli infortunati indisponibili nel recupero di mercoledì scorso nel rocambolesco pareggio 2-2 con il Fosso Ghiaia. Nel girone C trasferta di montagna insidiosa per la X Martiri. Marongiu e compagni saranno sull’Appennino per far visita al Faro, seconda forza del campionato. I bolognesi peraltro questa settimana hanno disputato un’amichevole ad Argenta, nell’impianto di via Napoli, contro il Consandolo, gara finita 2-2, con gol del nuovo acquisto rossoblù, l’attaccante Colombani, arrivato dalla Portuense. In trasferta anche il Casumaro, nel "Rognoni" di Modena su un terreno di gioco sintetico. All’andata i modenesi non andarono oltre l’1-1, un risultato giusto per quello che si era visto in campo: un tempo per parte. La bilancia pende dalla parte dei gialloblù, che giocano in casa, hanno una classifica migliore che gli permette di giocare con più serenità e soprattutto hanno un organico importante grazie a un attacco di categoria superiore, come la coppa Napoli-Panzanato. "Mutina ha grandi individualità e gioco – dice il direttore sportivo Sfargeri – per portare a casa dei punti da quella piazza ci vorrà il miglior Casumaro".

Franco Vanini