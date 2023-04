Portuense e Dribbling, intesa sulle giovanili

La Portuense allarga la collaborazione per il settore giovanile anche con club di Ferrara, ampliando il bacino d’utenza, che comprende oltre a Portomaggiore anche il territorio dei comuni di Fiscaglia, Ostellato, Masi Torello e Voghiera. Il patron Antonio Cavallari ha sottoscritto un accordo con il presidente della Dribbling, Paolo Marchesini (nella foto), una società di puro settore giovanile tra le più apprezzate.

"Sentiamo la necessità di avvalerci della collaborazione con società attrezzate come la Portuense, che sta dimostrando di credere nei giovani e inserirli in prima squadra", spiega le finalità dell’accordo Marchesini. Allo stato attuale i ragazzi in forza alla Dribbling devono fermarsi alla categoria Allievi, con questo accordo potranno giocare con la maglia rossonera i piccoli calciatori dell’Under 18, che poi è l’unica che manca alla Portuense, tra le categorie Under 17 e Juniores.

"Per i nostri ragazzi che si trasferiranno in questa società – aggiunge Marchesini – sarà così data la possibilità di proseguire l’attività, partecipando a campionati importanti. La Dribbling naturalmente continuerà a partecipare come sempre ai campionati giovanili, compresi quelli più importanti conquistati sul campo. L’accordo sarà durevole nel tempo".

E’ un’ulteriore tappa del percorso di crescita della Portuense, oggi competitiva con i vivai di Comacchiese, Centese, Copparese, Pontelagoscuro, Frutteti.

