Portuense, ecco Melandri

Con l’arrivo ormai sfumato di Gasparetto al Sant’Agostino, troppo oneroso l’impegno per le casse ramarre tra gli oneri contributivi e ingaggio dell’ex spallino, l’operazione più importante al momento è quella che porta Daniele Melandri alla Portuense. Ieri mattina il centravanti uscente del Ravenna è stato presentato nel quartier generale dello sponsor Star Italia, nello stabilimento inaugurato lo scorso novembre, 4 mila metri quadri a Lido di Spina. E’ un’azienda leader nella nella ristrutturazione completa bagno e trasformazione vasca in doccia, opera in tutto il territorio nazionale grazie alla rete capillare di consulenti ed installatori. Il nuovo bomber della Portuense era accompagnato dal procuratore Ancarani, il direttore sportivo Alessandro Baiesi e il patron Antonio Cavallari. "La Portuense ha programmi ambiziosi – ha evidenziato l’amministratore delegato di Star Italia, Ennio Massimo – e con noi al suo fianco può andare lontano". "E’ il grande colpo dell’estate del calcio dilettantistico in Emilia-Romagna, Melandri è il nostro Ronaldo", gonfia il petto Antonio Cavallari. Melandri si è presentato in modo semplice, jeans e maglietta, ma l’atteggiamento timido non deve ingannare: è un vincente. "E i vincenti aiutano a vincere", sottolinea il direttore dello stabilimento Roberto Guerra. Melandri ha vinto diversi campionati, ha giocato soprattutto in Lega Pro e Serie D, l’anno scorso nel girone di ritorno ha segnato 6 gol nel Ravenna e altrettanti in un club di Serie D del Lazio. Spicca la promozione ottenuta nel Parma, al fianco di Lucarelli jr.

"Mi ha conquistato l’entusiasmo del patron Cavallari – dice Daniele Melandri – le ambizioni delle società e la determinazione a portarmi a Portomaggiore. E’ una società che già conoscevo, me ne aveva parlato molto bene Rolfini, mio compagno di squadra nel Fano". La Portuense per Rolfini è stato il trampolino di lancio per arrivare ai professionisti, per Melandri non sarà una piazza per svernare. "Arrivo con voglia di far bene e contribuire ad aiutare la squadra a vincere il campionato e far crescere i tanti giovani bravi in organico", scandisce il bomber. "Nel mese di settembre – interviene Cavallari – nel centro sportivo di Portomaggiore cominceranno i lavori di realizzazione di un impianto in sintetico da 1,2 milioni di euro, l’unico in provincia di Ferrara ad essere abilitato anche alle partite di Serie D, un salto di qualità per la nostra impiantistica sportiva; l’arrivo di un giocatore del livello di Melandri può far crescere il movimento e riportare entusiasmo tra i tifosi e farli ritornare allo stadio". Non solo Melandri, la Portuense ha ufficializzato l’arrivo del jolly di centrocampo Di Domenico, proveniente dal Sant’Agostino, che unisce grande dinamismo alle doti tecniche. Confermato inoltre l’arrivo del difensore centrale Sorrentino, dalla Comacchiese, mentre potrebbe lasciare Davide Telloli, che ha manifestato problemi di distanza.

(nella foto da sinistra Baiesi, Cavallari e l’amministratore delegato di Star Italia, neo sponsor della Portuense, con il giocatore Melandri).

Franco Vanini