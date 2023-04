Portuense esonera Del Mastio e richiama Baiesi

Non è riuscito a portare a termine il girone di ritorno, a due giornate dal termine è stato esonerato l’allenatore della Portuense Dino Del Mastio. Nelle poche settimane che restano è stato richiamato Alessandro Baiesi, che avrà il ruolo del traghettatore e al contempo consentire ai giovani in rosa di farsi vedere dagli osservatori. Ce ne sono diversi ogni domenica per vedere all’opera i vari Pierfederici, Fantoni, Sorghini e Allegrucci, tutti di società di categoria superiore. Del Mastio ha perso il posto per alcune intemperanze sia in campo che negli allenamenti che non erano andati giù al patron Antonio Cavallari. "Con Del Mastio ci siamo lasciati bene, in modo civile – commenta il massimo dirigente rossonero – Si è difeso sostenendo di aver pagato l’inesperienza con gli adulti dopo tanti anni nei settori giovanili.

Gli avevo proposto un altro incarico, ma ha preferito di no. A livello sportivo ha lavorato bene, ha raggiunto in anticipo la salvezza come gli avevamo chiesto, abbiamo anche sfiorato il piazzamento play off.

E’ tutta esperienza che sarà preziosa per il prossimo campionato, che vogliamo disputare da protagonisti e provare a risalire in Eccellenza".

Baiesi resterà in panchina anche il prossimo campionato? "No tornerà al ruolo di dirigente del settore giovanile e osservatore. Per il ruolo di allenatore abbiamo in testa un altro nome, un allenatore che ha già vinto dei campionati. Avrà a disposizione una squadra competitiva, imperniata sui tanti giovani bravi cresciuti in questo campionato e almeno quattro elementi di personalità ed esperienza che ci possano consentire il salto di qualità". L’allenatore che la Portuense ha nel mirino sarebbe Oscar Cavallari, comacchiese come Antonio Cavallari e Gigi Simoni, che difficilmente rinuncerebbe a una piazza ambiziosa come quella di Portomaggiore.

L’ex allenatore della Comacchiese piace anche al Sant’Agostino e al Reno Sant’Alberto, ma la dirigenza rossonera è fiduciosa di convincerlo ad accettare il progetto.

Per quanto riguarda la squadra, sarà ridisegnata la difesa, con il ritorno alla base di Ferrari, ora in prestito al Masi Torello Voghiera, piacciono anche Covezzi del Pontelagoscuro, l’unico ferrarese convocato nella rappresentativa che parteciperà al Torneo delle regioni a Vinovo.

Poi un big per reparto: nel mirino Pittaluga del Mesola, per il quale sarebbe pronto il ruolo di play davanti alla difesa, si pensa a un centrale difensivo della Comacchiese ma la rosa è ampia. Ma il vero colpo di mercato sarebbe Cazzadore del Masi, già venti gol quest’anno. Già la scorsa estate era stata imbastita la trattativa con l’ex castellano, potrebbe andare in porto questa estate.

Franco Vanini