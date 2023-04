Portuense finisce in dieci ma riesce a tenere il pari

portuense

1

massa lombarda

1

PORTUENSE: Othmani, Vitali (1’st Sorghini, 20’st Sarto), Nicolasi, Telloli (9’st Sovrani), Bolognesi, Mahmoudi, Mazzoni (13’st Zouaghi), Formigoni, Allegrucci (14’st Fantoni), Pierfederici, Laghi. A disp. Piovaccari, Bonora, Sibi, Scaglione. All. Del Mastio.

MASSA LOMBARDA: Zanuso, Braccioli, Guerra (9’st Imperato), El Ghazali (40’st Topi), Hysa (9’st Taroni), Vignudelli, Musiani, Magri (34’st Prati), Tosi, Massuemeluyeye (9’st Tola), Melloni. A disp. Lusa, Manfredini, Zagonara. All. Scozzoli.

Arbitro: Gjuzi Klajdi di Bologna. Marcatori: 21’pt Laghi, 37’st Tosi.

Note: ammoniti Laghi, Pierfederici, Vignudelli e Magri.

La partita si è aperta con l’omaggio dei rossoneri ai bianconeri per il ritorno in Eccellenza con cinque giornate di anticipo tra due ali di calciatori plaudenti. All’andata si era imposta la squadra di casa, ieri la musica era ben diversa, con la Portuense che si è giovata del rientro di ben sette giocatori che avevano condizionato il risultato nelle due ultime partite, con Faenza e Placci Mordano. I rossoneri sbloccano il risultato con Laghi: fuga di Allegrucci sulla fascia, salta due avversari, entra in area e serve per il compagno meglio piazzato, bravo a trovare il palo lungo. Al 32’ serpentina di Pierfederici, una volta in area supera Zanuso in pallonetto, respinto sulla linea di porta, riprende Mahmoudi, da sotto porta spara alle stelle. Nel secondo tempo la Portuense amministra il vantaggio, ma al 22’ l’episodio che cambia la partita: spiovente nell’area rossonera, Othmani esce in modo scomposto e affossa Tosi. Per l’arbitro è rigore e anche espulsione per l’estremo difensore. Del Mastio aveva già operato cinque cambi e quindi in porta va il nuovo entrato Fantoni. Portuense in dieci e con il Massa con un rigore a disposizione. Sul dischetto va il centravanti bianconero, Tosi però centra solo il palo. Di qui in avanti è un assedio della formazione ospite, che trova il pareggio al 37’ proprio con Tosi. Al 90’ triplice fischio dell’arbitro Klajdi, ma non si avvede che ci sono ancora 6’ di recupero da giocare. Richiama dunque le squadre in campo e riprende l’assedio bianconero.

Franco Vanini