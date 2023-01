Portuense, il momento d’oro continua E’ il terzo successo consecutivo

portuense

3

castelbolognese

0

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini (25’st Mazzoni), Nicolasi (1’st Vitali), Telloli, Bolognesi, Meli, Mahmoudi, Bonora (40’st Di Francesca), Scaglione, Sarto, Piefederici (45’st Roverati). A disp. Othmani, Juin, Musacchi, Sovrani. All. Del Mastio.

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Renna, Tirello, Esercizio, Bentini, Greco, Manaresi, Rimini, Galassi (7’st Cardelli), Battiloro, Mainetti, Conti (25’st Lebbaraa). A disp. Landi, Castellani, Gremetieri, Menzolini, Palladino, Talenti. All. Merenda.

Arbitro: Pietro Tassi da Finale Emilia.

Marcatori: 43’pt Pierfederici, 18’st Mahmoudi, 43’st Laghi.

Note: espulso al 12’st Telloli. Ammoniti Piovaccari, Bolognesi, Vitali, Manaresi.

Vince e convince la Portuense, che mette a segno il terzo successo di fila, sempre vincente dall’inizio dell’anno; in più con il primo gol dei nuovi acquisti Mahmoudi e Laghi, oltre al positivo esordio trra i pali dall’inizio di Piovaccari. Non solo, la Portuense ha giocato quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l’espulsione di Telloli, ciò nonostante è riuscita ugualmente a reggere e ad andare in rete per altre due volte. Rossoneri vicini al vantaggio al 7’ con Mahmudi, che raccoglie una corta respinta della difesa, il tiro di controbalzo esce di un soffio. Al 22’ è lo Sparta a sfiorare il vantaggio, una bella punizione di Mainetti che colpisce la traversa. Da un calcio d’angolo nell’area della Portuense scatta il contropiede vincente, Scaglione si invola, suggerimento per l’accorrente Pierfederici, che trova il diagonale vincente. Al 45’ la Portuense pareggia il conto dei legni con un gran tiro di Nicolasi dalla distanza. Nel secondo tempo lo Sparta cerca di far valere la superiorità numerica, invece è la Portuense a colpire di rimessa. Su un lungo rilancio di Sarto, Pierfederici conquista palla in attacco, brucia sullo scatto Esercizio, dal fondo retropassaggio per Mahmoudi, che deve solo spingere in rete. Al 32’ colpo di tacco di Rimini, la palla attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno ne approfitti. Al 43’ il nuovo entrato Laghi si porta a spasso mezza difesa, in area chiama all’uscita Renna e lo trafigge. Nel recupero Laghi serve una palla comoda per il nuovo entrato Mazzoni, ma svirgola davanti al portiere. Infine Bolognesi salva sulla linea un tiro di Battiloro.

Franco Vanini