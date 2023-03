Portuense-Mesola, derby con vista sui playoff

Anticipo stuzzicante oggi pomeriggio (ore 15) a Portomaggiore, dove è atteso il Mesola, che precede i rossoneri di un solo punto, diretta concorrente per i play off. "Ci avevano proposto di posticipare alle 20.30 – spiega il presidente castellano Massimo Modena – abbiamo rifiutato per problemi logistici: i giocatori che arrivano dal Veneto avrebbero avuto difficoltà al rientro". A livello agonistico è un derby ferrarese con due ex, tutti nel Mesola, vale a dire Mirontsev e Cantelli; fino a pochi mesi fa c’era anche Ferrara, ma si è accasato a Berra. "E’ una partita che vale tanto per la classifica – riprende il massimo dirigente mesolano – . Arriviamo a questa partita davanti al cospetto della Portuense con il morale alto, provenienti da un periodo felice, nonostante le assenze; è vero che ci mancano sei giocatori anche nel derby, ma sono sicuro che mister Salvagno manderà in campo una formazione competitiva. All’andata fu un pareggio tirato, molto combattuto, con occasioni da una parte e dall’altra, mi aspetto lo sia anche nel ritorno". Assenze anche in casa rossonera. Salteranno il derby infatti capitan Formigoni per motivi di lavoro e per infortunio Scaglione e Nicolasi. E’ recuperato, ma comincerà la partita dalla panchina, il difensore centrale Telloli, mesolano doc. La buona notizia per patron Antonio Cavallari è il rientro di Nicolas Laghi, che andrà a ricostituire il tridente offensivo con Allegrucci (tripletta per lui nel derby con l’Argentana) e Pierfederici.

La Portuense arriva alla sfida ferrarese in gran spolvero: "Da quando sono arrivato a Portomaggiore – racconta il nuovo allenatore rossonero Dino Del Mastio – in dieci partite abbiamo raccolto otto vittorie e perse due, sette vittorie nelle ultime otto gare. Un ruolino di marcia di alto livello e continuità che ci ha permesso di venire fuori dai bassifondi della classifica e attestarci nella fascia più tranquilla, al riparo da rischi di retrocessione".

Franco Vanini