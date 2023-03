Portuense nella tana del Castenaso Esame con la seconda in classifica

Trasferta ad alto rischio per la Portuense. I rossoneri nell’anticipo di oggi pomeriggio (ore 15) saranno a Castenaso con l’Atletico, seconda in classifica. Una squadra in salute, ma con pochissime probabilità di acciuffare la capolista Massa Lombarda, che viaggia con il vento in poppa, ha 8 punti di vantaggio e lascia le briciole per strada alle inseguitrici. Il Castenaso ha 12 punti di vantaggio sulla Portuense, con la quale ha vinto all’andata.

"Era stata una sconfitta di misura – ricorda Alessandro Baiesi, all’epoca alla guida della squadra, ora team manager – una brutta partita, con pochi spunti da una parte e dall’altra. Nel finale avevamo avuto la possibilità di accorciare su calcio di rigore, ma l’abbiamo sprecata. Il Castenaso è una squadra esperta, con diversi elementi con trascorsi in categorie superiori, gente come gli ex granata Semprini e Pappalardo, ma non solo. E’ una squadra che si difende bene: se si va in svantaggio, poi è difficile rimontare. Dovremo quindi fare attenzione". "Sarà durissima – aggiunge mister Del Mastio – ci misuriamo con una squadra forte ed esperta e su un campo piccolo: ci sarà da soffrire". Portuense senza il capitano Luca Formigoni, il sabato lavora e non potrà essere della partita, così come l’infortunato Scaglione. La notizia positiva è il recupero del vice capitano, il jolly Telloli; nella partita precedente, il derby con il Mesola, aveva giocato solo uno scampolo di gara nel finale, a Castenaso sarà a disposizione dall’inizio.

f. v.