Portuense non si ferma Cinque vittorie in 6 gare

portuense

2

castel san pietro

1

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini (31’st Vitali), Sarto, Bolognesi, Sovrani, Formigoni, Mahmoudi (42’st Mazzoni), Meli, Scaglione (25’st Allegrucci), Pierfederici, Laghi. A disp. Othmani, Jouin, Musacchi, Di Francesca, Bonora, Sibi. All. Del Mastio.

LIBERTAS CASTEL SAN PIETRO: Taormina, Borsetti Daniel (43’st Parigi), Gabrielli, Grosso, Ravaglia, Di Santo, Gordini (26’st Borsetti Thomas), Pozzato (35’st Giangregorio Fabio), Masoudi, Petrillo. A disp. Bortolotti, Cavina, Balducci, Venturoli, Giangregorio Davide, Sasso. All. Sartoretti.

Arbitro: Gabriel Campisi da Bologna. Marcatori: 10’pt Mahmoudi, 16’st Petrillo, 26’st Allegrucci.

Note: espulso Grosso al 29’st, allontanato l’allenatore ospite Sartoretti. Ammoniti Meli, Bolognesi e Borsetti Thomas.

Allunga la striscia positiva la Portuense, ora sono cinque le vittorie nelle ultime sei partite. La vittima di ieri non è stata per niente arrendevole, essendo in lotta per evitare i play out. La partita si mette sui binari giusti al 10’, quando su schema da calcio d’angolo si inserisce con i tempi giusti Mahmoudi di testa e trova l’angolo lontano. Alla mezz’ora la formazione rossonera potrebbe chiudere la partita su calcio di rigore; sul dischetto va Formigoni, il tiro è violento ma centrale, il portiere non abbocca alle finte e respinge. Di qui in avanti la Portuense smette di giocare, ne approfitta la Libertas che finisce in crescendo il primo tempo e nella ripresa trova il pareggio con Petrillo, una rasoiata sul primo palo dal limite che sorprende Piovaccari.

E’ la scossa che serviva agli uomini di Del Mastio per uscire dal letargo. La Libertas è assediata da rossoneri, che si rendono pericolosi dapprima con dei tiri dalla distanza di Scaglione e Pierfederici, cui Taormina risponde presente. Poi trovano il meritato vantaggio. Va ascritto al nuovo entrato Allegrucci, siamo al 26’, l’attaccante arpiona in area e lascia partire un bel diagonale che non dà scampo al portiere bolognese. Subito dopo è espulso Grosso, per un’entrata fallosa a metà campo e si spegne la luce per il Castel San Pietro.

Franco Vanini