Portuense riceve la capolista Massa Lombarda Big match tra Mesola e Solarolo, X Martiri in casa

Sono entrambe in casa le ferraresi del girone C, il Casumaro con MPS calcio e la X Martiri con il San Felice. In palio punti salvezza, per i rossoblù per dare continuità alla rimonta verso lidi più tranquilli e per gli uomini di Ruggero Ricci per riprendere a vincere dopo una fase altalenante di rendimento. Nel girone D è scontro diretto per i play off per il Mesola, che riceve l’ostico Solarolo, una delle big. "Vista la nostra posizione di classifica per aspirare al piazzamento play off serve solo una vittoria – dice il presidente castellano, Massimo Modena – altrimenti dovremo dire addio ai sogni di gloria. All’andata perdemmo 2-0, una delle nostre peggiori partite stagionali. Abbiamo il vantaggio di giocare con la testa libera, non abbiamo l’assillo di vincere ad ogni costo, già così è un campionato soddisfacente". A Portomaggiore arriva la capolista Massa Lombarda, già vincitrice del campionato con due turni di anticipo. La partita d’andata non è incoraggiante, in Romagna i rossoneri persero 2-0. "E’ favorito il Massa – ammette il patron Antonio Cavallari – ma nel calcio non si può mai sapere, partite come queste sono belle da giocare e possiamo toglierci qualche soddisfazione".

L’Argentana invece andrà in Romagna, a Castelbolognese contro lo Sparta.