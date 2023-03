Portuense rimaneggiata per le molte assenze, travolta in casa dal Faenza

Portuense

0

faenza

4

PORTUENSE: Othmani, Vitali, Sarto, Bolognesi, Sovrani, Mazzoni, Mahmoudi (16’st Nicolasi), Telloli (37’st Di Francesca), Allegrucci, Laghi, Pierfederici. A disp. Peverati, Juin, Bentivoglio, Sibi, Meli. All. Simoni.

FAENZA: Ravagli, Lanzoni Francesco, Tuzio, Bertoni, Navarro, Gabrielli, Lanzoni Pietro (28’st De Marco), Betti, Missiroli, Lanzoni Giacomo (36’st Bagnolini), Savorani (26’st Ambrogetti). A disp. Luce, Shermadhi, Karaj, Ceroni, Errani. All. Casamenti.

Arbitro: Gustavo Mazzanti di Imola.

Marcatori: 23’pt Lanzoni Pietro, 10’st Lanzoni Giacomo, 15’st Lanzoni Paolo, 33’st Ambogetti.

Note: ammoniti Pierfederici e Mazzoni.

Imbarcata della Portuense a domicilio, travolta dal Faenza, prima sconfitta dall’avvento di Dino Del Mastio, ieri sostituito in panchina da Gigi Simoni per un leggero problema fisico. A parziale attenuante dei rossoneri ci sono le tante assenze che hanno condizionato la gara, da Formigoni e Scaglione, da Piovaccari a Sorghini nella fase di riscaldamento. Faenza invece al completo e con il nuovo allenatore in panchina, Moreno Casamenti. I primi scricchiolii già in avvio: buco nella fascia destra dove si incunea Tuzio, sparacchia a lato. Al 20’ Missiroli arpiona in area, in girata non trova la porta. Al 23’ invece fa centro Pietro Lanzoni. Al 32’ la Portuense si fa vedere con Telloli, salta anche il portiere, poi perde il tempo per la conclusione. Al 6’ del secondo tempo Faenza vicino al raddoppio. Da punizione dalla trequarti Othmani respinge corto, raccoglie Gabrielli da fuori area, salva sulla linea Sarto. E’ l’avvisaglia del gol, che arriva al 10’ in contropiede con Giacomo Lanzoni. Al 15’ il Faenza cala il tris, Bolognesi è troppo tenero nel contrasto con Savorani, che dal fondo mette sul secondo palo per l’accorrente Paolo Lanzoni che insacca in diagonale. La quarta rete porta la firma del nuovo entrato Ambrogetti.

Franco Vanini