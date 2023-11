Portuense travolge il Trebbo, punteggio tennistico

portuense

PORTUENSE: Piovaccari, Sorghini (6’st Rubini), Sorrentino, Masiero, Marconi, Bolognesi (20’st Mahmoudi), Sarto (23’st Ferrari), Di Domenico, Melandri (43’st Scaglione), Orlandi, Laghi. A disp. Broccoli, Vitali, Sovrani, Fomete, Formigoni. All. Mariani.

TREBBO: Locchi, Corroppoli Davide, Cinalli (28’st Castagnoli), Innocenti, Arteritano (26’st Puopolo), Corroppoli Simone, Varchetta, Vespignani, Cini, Mauro, Fabbri. A disp. Scagliarini, Sicari, Grosso, Fabianelli, Gotti, Scanabissi, Bergonzini. All. Grimaldi.

Arbitro: Riccardo Samaritani di Ravenna.

Marcatori: 7’pt e 14’pt Marconi, 34’pt (rig.) Cini, 23’st Orlandi, 28’st Ferrari, 38’st Melandri, 44’st (rig.) Laghi.

Note: ammoniti Bolognesi, Arteritano, Corroppoli Simone, Varchetta e Fabbri.

Quinta vittoria consecutiva per la Portuense, due delle quali, tra coppa e campionato, ottenute a spese del Trebbo. Con i bolognesi, i rossoneri hanno giocato a tennis. Al terzo tentativo i padroni di casa sbloccano il risultato: su calcio d’angolo incorna in maniera vincente Marconi (foto). Il centrale concede il bis al 24’: appostato sul secondo palo approfitta di un’uscita a vuoto di Locchi e di testa appoggia in rete. Al 27’ dribbling a rientrare di Mauro, il tiro a giro è parato da Broccoli. Al 34’ gli ospiti accorciano le distanze con Cini su rigore. Nel secondo tempo sale in cattedra la Portuense. Al 15’ slalom di Melandri, il tiro è parato da Locchi, sulla ribattuta da pochi passi liscia Orlandi. Fa centro però al 23’: bella iniziativa di Laghi, colpo di tacco per l’inserimento del giovane trequartista, che fulmina il portiere con un tiro splendido che muore all’incrocio dei pali. Al 28’ Rubini conquista il fondo, in area subentra Ferrari, che supera il portiere in uscita con un elegante pallonetto; miglior ritorno in campo del difensore dopo il lungo infortunio non poteva esserci. Al 32’ c’è il timbro del capocannoniere rossonero Melandri, che trafigge Locchi con un rasoterra. Alla fiera del gol si unisce anche Laghi, che conquista e trasforma un calcio di rigore. Franco Vanini